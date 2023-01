Neuhausen SH: Drohne bedrängt Mädchen am Rheinfall 

Am Sonntagnachmittag befand sich eine Touristenfamilie beim Treppenabgang Mühlerad am Rheinfallquai in Neuhausen am Rheinfall, als plötzlich eine Drohne auf die Familie zuflog. Wie die Schaffhauser Polizei am Dienstag schreibt, habe das Flugobjekt die Tochter bedrängt.