19-minütige Pause : Drohne unterbricht Premier-League-Spiel – Fans rufen zu Witzen auf

Weil sich beim Spiel zwischen Brentford und Wolverhampton eine Drohne über dem Stadion befand, wurde die Partie unterbrochen. Nach 19 Minuten Unterbruch ging es weiter.

In der Premier League kam es am Spieltag am Samstag zu einem kuriosen Zwischenfall bei der Partie zwischen dem FC Brentford und den Wolverhampton Wanderers. Weil eine Drohne über dem Brentford Community Stadion in London kreiste, unterbrach Schiedsrichter Peter Bankes die Partie in der 35. Minute für 19 Minuten und schickte die Spieler in die Kabine. Während der Unterbrechung forderte Aufsteiger Brentford seine Fans bei Twitter auf, Witze zu schicken, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Noch ist nicht bekannt, wer die Drohne geflogen hat und was der Zweck dieses Überfluges war.