Wie der Flughafen St. Gallen-Altenrhein schreibt, stehen viele Flughäfen dieser Gefahr blind gegenüber und müssten auf Ferngläser zurückgreifen, um Drohnen in der Nähe zu erkennen. Da Sicherheit an erster Stelle steht, hat sich der Flughafen St. Gallen-Altenrhein dazu entschieden, ein Drohnendetektionssystem zu installieren. Immer wieder komme es vor, dass unwissende Hobbypiloten ihre Drohnen in der Nähe des Flughafens steigen liessen. «Unser Sicherheitspersonal muss regelmässig ausrücken, um Drohnenpiloten auf die Kontrollzone hinzuweisen», sagt Timo Nielsen, Safety & Compliance Manager des Flughafens. Mit dem neuen System würde dem Flugverkehrsleiter viel Arbeit abgenommen.

Australische Firma liefert System

Mit einer Triangulation des Signals können die genaue Position sowie die Flugbewegung der Drohne ermittelt werden. Entdeckt das System in der Nähe des Flughafens eine Drohne, wird ein Alarmsignal inklusive Position und Live-Videobild an den Flugverkehrsleiter gesendet, der anschliessend die notwendigen Massnahmen einleiten kann. «Ist die Drohne nah am Flughafen, rückt unser Sicherheitspersonal aus, um den Piloten zu finden», sagt Nielsen. Über den Preis des Systems schweigt man sich aus. Nur so viel: «Es war eine kostspielige Anschaffung», verrät Nielsen.