Region Entlebuch – Drohnen-Netzwerk soll Rehkitze vor dem Mäher retten

Mittels einer Wärmebildkamera, die an einer Drohne montiert ist, lassen sich Rehkitze aus der Luft finden.

Ein Rehkitz versteckt in einer Wiese: Wenn Landwirte die Wiesen mähen, können Rehkitze getötet oder schwer verletzt werden.

Drei Drohnenpiloten in der Region Entlebuch retteten so schon über 160 Rehkitze vor dem Mähtod.

Wenn Landwirte im Spätfrühling und Frühsommer Wiesen mähen, besteht die Gefahr, dass Rehkitze getötet oder schwer verletzt werden. Diese halten sich oft in Wiesen auf und liegen geschützt im hohen Gras. Bei Gefahr kommt der sogenannte Drückinstinkt zum Zug: Die Kitze drücken sich auf den Boden und fliehen auch nicht, wenn die Mähmaschine naht.

Um Rehkitze vor dem Tod zu bewahren, kommen immer öfter Drohnenpiloten zum Einsatz. Diese spüren Kitze mit Wärmebildkameras auf. Einer dieser Piloten ist Heinrich Felder. Mit anderen freiwilligen Drohnenpiloten ist er in der Region Entlebuch unterwegs und fliegt diverse Einsätze. Die Nachfrage nach dem Gratis-Angebot stieg stetig. «Wir waren teilweise am Anschlag und mussten auch bei mehreren Anfragen Absagen erteilen», sagt Felder.

Netzwerk soll stetig wachsen

«Wegen der Temperaturunterschiede muss man die Wärmebildkamera möglichst vor der ersten Sonneneinstrahlung einsetzen», so der Drohnenpilot. Bei einer längeren Schönwetterperiode verteilt sich die Mahd und auch die Einsätze lassen sich zeitlich verteilen. «Vergangenes Jahr konzentrierte sich die Schönwetterperiode vor allem auf zwei Wochenenden. Da hätten wir überall gleichzeitig sein müssen», so Felder.

Damit möglichst viele Rehkitze gerettet und die Piloten entlastet werden können, soll nun in der Region Entlebuch ein Drohnennetzwerk entstehen. «Wir wollen unnötiges Tierleid verhindern. Wir starten im südlichen Teil des Entlebuchs.» Den Bedürfnissen der Landwirte wolle man ohne Überlastung der Piloten gerecht werden. Felder: «Schritt für Schritt soll das Netzwerk auf die gesamte Region Entlebuch ausgeweitet werden.» Die gemachten Erfahrungen bei der Ausweitung will man anderen Rehkitz-Rettern zur Verfügung stellen: «Andere Regionen im Kanton Luzern oder der Schweiz sollen dieses Modell später übernehmen können.»

Piloten werden ausgebildet und geprüft

«Drei Piloten sind bereits aktiv», so Felder. Unterstützt wird das Netzwerk von der Unesco Biosphäre Entlebuch. Vier Piloten werden momentan vom Verein Rehkitzrettung Schweiz ausgebildet. Nach einer Prüfung erhalten diese eine Zertifizierung.

Durch das Netzwerk sollen auch die Piloten finanziell entlastet werden. «Wenn man die Ausrüstung neu kauft, kostet das rund 7000 bis 8000 Franken», sagt Felder weiter. Per Crowdfunding soll ein Teil der Kosten gedeckt werden. «Die Drohnen gehen in den Besitz der Piloten über, so wird auch die korrekte Wartung gesichert.» 40 Prozent bezahlen die Piloten selbst. Über 100 Personen unterstützen das Projekt. Felder: «Es berührt mich, wie wohlwollend und grosszügig die Leute unserem Vorhaben gegenüberstehen.»