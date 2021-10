Pilatus - Drohnenpilot findet vermissten Hund mit Wärmebildkamera

Diese Situation will wohl niemand erleben: Als eine Hundehalterin auf der Fräkmüntegg in Hergiswil am Pilatus unterwegs war, hat sich ihr Vierbeiner plötzlich losgerissen. «Ich hatte ihn an der Leine, dann ist er plötzlich durchgestartet. Mir ist die Leine dabei unglücklicherweise entglitten», sagt die Hundehalterin. Mitsamt Leine war das Tier namens Blaze im Wald verschwunden. «Ich hatte Angst, dass er sich mit der Leine irgendwo verheddert und dann nirgends etwas trinken kann», sagt die Frau. Passiert war der Vorfall am Donnerstag.