Fehlender Niederschlag: Droht bald ein Wasserentnahmeverbot im Thurgau? – «Es braucht Dauerregen»

In der Ostschweiz herrschen vielerorts Niederschlagsdefizit und Trockenheit im Wald.

Es braucht lang anhaltenden Dauerregen

Erste Bäche zeigen bereits hohe Temperaturen von über 20 Grad und vereinzelt waren Notabfischungen vorhergesagt. «Sollte es in naher Zukunft keine Phase lang anhaltenden Dauerregens geben, besteht die Möglichkeit, dass für Oberflächengewässer ein Entnahmeverbot ausgesprochen werden muss», so das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau.

So sieht die Waldbrandgefahr in den verschiedenen Regionen aus. Stand: 4.7.2023.

Ostschweiz weitgehend betroffen

Die Waldbrandgefahr im Kanton Thurgau wird weiterhin als erheblich (Stufe 3) eingestuft. Im Umgang mit Feuer im Wald und am Waldrand ist grösste Vorsicht geboten und Feuer machen sollte man nur noch auf befestigten Feuerstellen. Aus diesen Gründen wurde der Fachstab Trockenheit einberufen. Dieser hat die Aufgabe, die Situation regelmässig zu beurteilen und Anträge für allfällige Massnahmen zu stellen.

Auch in weiteren Gebieten der Ostschweiz wird die Waldbrandgefahr als erheblich eingestuft. In grossen Teilen des Kantons St. Gallen sowie des Kantons Graubünden ist ebenfalls ein sorgfältiger Umgang mit Feuer im Wald und in Waldesnähe notwendig. Aktuell sehen die Kantone noch von einem kompletten Feuerverbot ab.