Schlechte Quartalszahlen: Droht Credit-Suisse-CEO Gottstein schon am Mittwoch die Entlassung? 

CS verzeichnet dritten Quartalsverlust in Folge

Eine solche Ankündigung könne demnach schon am Mittwoch erwartet werden, wenn die Bank ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht, so die Personen. Die Credit Suisse kündigte im Juni an, dass sie ihren dritten Quartalsverlust in Folge ausweisen werde. Gottstein leitet die Bank seit dem 14. Februar 2020 und wurde zum Nachfolger von Tidjane Thiam. Gemäss «Tages-Anzeiger» rechnen Aktienanalysten bei der CS für das zweite Quartal mit einem Nettoverlust von 206 Millionen Franken.