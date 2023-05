Regen: Droht in diesem Sommer eine Chips- und Pommes-frites-Krise?

1 / 8 Das kühle und regnerische Wetter bereitet derzeit vor allem der Landwirtschaft Probleme. imago images/Geisser Durch den anhaltenden Regen sind die Böden zu nass und können so nicht von Landwirtschaftsfahrzeugen befahren werden. imago images/CHROMORANGE So können teils Gemüsearten nicht gepflanzt oder aber das gepflanzte Gemüse nicht richtig gepflegt werden. imago images/Countrypixel

Darum gehts Der Frühling lässt auf sich warten – seit Wochen herrscht nasses und kühles Wetter in der Schweiz.

Darunter leidet vor allem die Landwirtschaft.

Viel Gemüse konnte aufgrund der nassen Böden noch gar nicht angepflanzt werden – das bereits gepflanzte Gemüse droht zu ertrinken.

Seit Wochen schon hält sich das nasse und kalte Wetter in der Schweiz. Die Seen und Flüsse haben sich nach dem letztjährigen Hitzesommer und einem trockenen Winter wieder gefüllt – so weit, so gut.

Doch der verregnete und kühle Frühling macht nicht nur jenen, die endlich ihre T-Shirts und kurzen Hosen auspacken wollen, einen Strich durch die Rechnung. Auch die Landwirtschaft leidet unter dem feuchten und sonnenarmen Wetter der letzten Wochen.

Zu nasse Äcker und Felder

«Die Böden sind so nass nicht befahrbar», sagt Sandra Helfenstein, Mediensprecherin des Bauernverbands. Für viele Bäuerinnen und Bauern bedeute dies, dass sie ihre Frühlingskulturen immer noch nicht aussäen oder pflanzen konnten.

Die Feldarbeiten der Gemüsegärtner seien durch die Nässe sehr beeinträchtigt und eine grosse Herausforderung, sagt auch Markus Waber vom Verband der Schweizer Gemüseproduzenten. Dies betreffe nicht nur die Bepflanzung, sondern auch die Pflege sowie die Ernte. «Davon sind diverse Gemüsearten betroffen – der Salat ist durch seine kurze Kulturzeit und seine kurzen Wurzeln wohl am meisten betroffen», so Waber.

Erst zwei Drittel der Kartoffeln angepflanzt

Über das ganze Gemüsesortiment und den Gesamtmarkt in der Schweiz könne es deswegen zu leichten Rückgängen der Gesamtmenge kommen, so Waber. «Aktuell ist die Situation jedoch nicht bedenklich», beschwichtigt er.

Von der nassen Witterung betroffen ist auch die Kartoffelproduktion. Schweizweit seien bisher erst ungefähr zwei Drittel der Kartoffelflächen bepflanzt, sagt Christian Bucher vom Branchenverband Swisspatat. «Wichtig ist, dass auf den leeren Feldern in den nächsten zwei bis drei Wochen Kartoffeln angepflanzt werden können – sonst wird die Vegetationsperiode für die Kartoffeln dann allmählich zu kurz», so Bucher.

Isst du Gemüse? Ja, ich kann nicht genug davon bekommen. Ja, aber es gibt schon einige Sorten, die ich nicht so mag. Ich esse eher selten Gemüse, ist nicht so meins. Igitt, Gemüse mag ich gar nicht.

Importkartoffeln kommen zum Zug

Drohen also die Kartoffeln so kurz vor der Grillsaison knapp zu werden? Nein, versichert Bucher. Die Versorgung sei jederzeit gewährleistet. «Zwar neigen sich die Lagermengen aus dem Vorjahr dem Ende entgegen, der Übergang zur neuen Ernte kann aber mit Importkartoffeln sichergestellt werden», sagt er. Es sei nicht aussergewöhnlich, dass die Schweiz Kartoffeln importieren müsse – der Selbstversorgungsgrad liege bei rund 85 Prozent.

Trotz schlechtem Wetter werden laut Bucher in diesen Tagen im Tessin und in der Genferseeregion die ersten Schweizer Frühkartoffeln geerntet, die in den kommenden Wochen in den Verkauf kommen. Und: Die Hoffnung auf gutes Wetter im Sommer und Herbst sei gross, denn dies könne viel vom aktuellen Rückstand wieder wettmachen, sagt Bucher.

Spargeln im Überfluss

Die meisten Gemüsesorten mögen es gar nicht, andauernd in zu nasser Erde zu stecken. Doch Spargeln bildeten hier wohl eine Ausnahme: Im Berner Seeland sind die grünen Stängel regelrecht aus dem Boden geschossen – und aufgrund des zu schnellen Wachstums etwas verformt und zu dick. Rund eine Tonne Spargeln drohen zu verenden, weshalb das Berner Lokal «Gmüesgarte» zu einer Rettungsaktion aufgerufen hat.

«Anfangs Saison wollen alle Spargeln kaufen, aber jetzt wo die Spargeln erst so richtig wachsen, sind die meisten Leute schon im Grillfieber», erklärt Simon Weidmann, der die Rettungsaktion organisiert hat. Auch deshalb werde der Spargelproduzent seine Ware nicht los. «Bei uns sind Bestellungen für rund 100 Kilogramm der Spargeln eingegangen, aber man merkt, dass die Menschen am Auffahrtswochenende nicht zu Hause sind», so Weidmann. Bestellungen können noch bis Mittwoch um 16 Uhr getätigt werden, am Freitag sind die Spargeln im «Gmüesgarte» abholbereit.

Kühe dürfen nicht raus

Die nasse Situation führe unter anderem dazu, dass viele Bäuerinnen und Bauern ihre Wiesen nicht mähen und somit kein Heu oder Gras für das Silo ernten könnten, so die Mediensprecherin des Bauernverbands. Zudem leide die Futterqualität, also das Gras, unter der feuchten Witterung ganz klar. Weil die Weiden so durchnässt sind, müssen Kühe und anderes Rindvieh vorübergehend im Stall bleiben.