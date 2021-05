Freie Fahrt in die Ferien - Droht für Pfingsten ein Engpass bei den Corona-Tests?

1 / 1 Wenn viele Menschen verreisen, könnten die Corona-Testkapazitäten knapp werden. Die Verantwortlichen gehen aber von keinem Engpass aus. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Zu Pfingsten und für die Sommerferien brauchen vermehrt Reisewillige einen Corona-Test.

Bund und Kantone sind zuversichtlich, dass sie den Bedarf decken können.

Über die Bestimmungen im Zielland müssen sich die Reisenden selbst informieren.

Testen Testen Testen: Das war und bleibt ein Mantra des Bundesrats, um die Pandemie einzudämmen. Zudem stehen Pfingsten vor der Tür, einige kommen in den Genuss von Vorsommer- bzw. Heuferien und die Sommerferien dürften bald gebucht sein. Für alle, die verreisen wollen ist die letzte Barriere für den erfolgreichen Reisebeginn ein Corona-Test.

Doch hatten sich bei 20 Minuten verschiedentlich Leserinnen und Leser gemeldet, dass es zur Zeit schwierig sei, einen Termin für einen Corona-Test zu buchen. Sind die Testcenter derzeit überlastet und auf den Sommer überhaupt vorbereitet?

BAG verspricht genügend Tests

«Wir haben in der Schweiz genügend Tests, wir schränken diese nicht ein. Wenn Personen sich testen lassen müssen, um zu Reisen, sind diese Tests verfügbar», sagte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle des BAG in der Experten-Medienkonferenz am Dienstag.

Ähnlich klingt es bei den Kantonen. Luzern berichtet, dass man sich in Test-Points in Luzern und Emmen auch ohne Voranmeldung testen lassen kann. «Es ist momentan auch nicht vorgesehen, dass das Kontingent von Tests auf die Sommerferien aufgestockt wird», sagt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport.

Der Kanton Aargau betreibt keine eigenen Testcenter. Es testen Spitäler/Gesundheitszentren, Arztpraxen und Apotheken. «Diese Testinstitutionen überprüfen ihre Kapazitäten laufend und passen diese wenn möglich den Gegebenheiten an», so Michel Hassler von der Gesundheitsdirektion.

St. Gallen: «Geimpfte werden keinen Test mehr brauchen»

Der Kanton St. Gallen erwartet im Hinblick auf die Reisemonate Juli und August zwar einen Anstieg der Nachfrage nach Coronatests. Allerdings in kleinem Ausmass. «Der Anstieg wird nicht so hoch ausfallen, da ja bei uns bereits die meisten Personen geimpft werden konnten. Nur noch Personen, die nicht geimpft sind, werden einen Test benötigen», schreibt der Kanton.

Testcenter testen lediglich

Wer ohne Test auf seinen Koffern sitzt, kann sich noch an einem Flughafen testen lassen. Denn die Servicegesellschaft Swissport verspricht, dass genügend Testkapazitäten vorhanden seien. Alle Reisenden könnten sich online oder vor Ort registrieren. Fixe Termine seien allerdings nicht möglich. «Normalerweise beträgt die maximale Wartezeit ungefähr 30 Minuten. Am schnellsten geht es jeweils am Morgen früh zwischen 4 und 6 Uhr oder am Abend von 20 bis 22 Uhr», schreibt Swissport auf Anfrage.

Am 17. Mai 2021 wurde zudem ein «Fast Track» eingeführt. Mit diesem sollen gegen einen Aufpreis Wartezeiten fast gänzlich umgangen werden können. Zudem passt Swissport nach eigenen Angaben die Kapazitäten fortlaufend der erwarteten Nachfrage an. Ein weitere Erhöhung des Kontingent stehe im Juni an.

Alle von 20 Minuten angefragten Stellen bitten zudem darum, man möge sich doch bereits frühzeitig Gedanken machen und sich über die aktuellen Bestimmungen des Ziellandes informieren. «Oder die Ferien in der Schweiz verbringen», wie David Dürr vom Kanton Luzern sagt.