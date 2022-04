Debatte über TV-Auftritt - Droht Gil Ofarim nach Antisemitismus-Skandal das Karriere-Aus?

Hotel Westin in Leipzig

Der Musiker soll wegen seiner Davidstern-Kette von dem Hotel in Leipzig abgewiesen worden sein. (Symbolbild)

Am 13. April solle er eigentlich an der Seite von Thomas Gottschalk (71) wieder vor der Kamera stehen. Anlass dafür ist das TV-Event «Die Passion». Doch der Auftritt von Gil Ofarim steht nun auf der Kippe. Laut der «Bild am Sonntag» soll RTL aktuell darüber debattieren, wie sie auf die neusten Entwicklungen im Antisemitismus-Fall des 39-Jährigen reagieren.