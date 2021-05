Ärger bei den Klums - Droht Heidi ihrem Vater jetzt sogar mit Gefängnis?

In dem Brief, den Günther Klum auf Instagram teilt, heisst es: «Am schlimmsten jedoch ist, dass sie mir mit sechs Monaten Gefängnis drohen.»

Heidi und ihr Vater Klum streiten sich schon seit einiger Zeit unter anderem um die Aufteilung ihres Unternehmens. Jetzt erreicht der Familienzoff, wie es aussieht, ein komplett neues Level. Nicht nur Mama Heidi ist auf ihre 17-jährige Tochter Leni, die gerade am Anfang ihrer eigenen Modelkarriere steht, stolz, sondern auch der Grossvater, wie er in einem Instagram-Video sagt. Er sei «so stolz auf seine Mausekatze», anscheinend so sehr, dass sich Günther Klum am 17. März die Rechte am Markennamen «Leni Klum» gesichert hat. Und das offenbar ohne das Einverständnis seiner Tochter Heidi, die daraufhin ihre Anwälte einschaltete, um gegen den Antrag ihres Vaters vorzugehen.