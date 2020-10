1 / 8 Aufgrund steigender Infektionszahlen haben einige europäische Länder Weisungen erlassen, nur noch wenige Freunde zu treffen. KEYSTONE In Amsterdam darf man nur noch drei Gäste gleichzeitig zu sich nach Hause einladen. KEYSTONE Auch die Briten mussten ihren Freundeskreis einschränken: Es gilt ein Versammlungsverbot ab sechs Personen. KEYSTONE

Darum gehts Im Kampf gegen die steigenden Fallzahlen greifen mehrere europäische Länder durch und beschränken die Anzahl Personen bei privaten Treffen.

Freunde und Familie spielen auch in der Schweiz eine zentrale Rolle bei den Ansteckungen.

Die Schweiz appelliere derzeit noch an die Eigenverantwortung, sagt Infektiologe Christian Garzoni.

Doch auch hier könnten bald wieder Verbote des Bundes drohen.

Viele Ansteckungen mit dem Coronavirus in der Schweiz passieren in der Familie, am Arbeitsplatz und bei privaten Feiern. Das zeigt eine Auswertung, welche das Bundesamt für Gesundheit (BAG) für 20 Minuten vorgenommen hat (siehe unten).

Das ist auch in anderen europäischen Ländern so. Gerade Länder mit explodierenden Fallzahlen haben deshalb jüngst bei den privaten Treffen angesetzt: So hat die Niederlande Ende September die Weisung erlassen, dass ein Haushalt maximal drei zusätzliche Personen zu sich einladen darf. Dies, weil die meisten Infektionen sich bei (Familien-)Treffen ereigneten, so die Regierung. Die Polizei kontrolliere dies nicht aktiv, wenn aber ein Nachbar sich beschwere, «werden wir an deiner Haustür läuten und das Gespräch suchen».

«Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für grosse Feste»

Auch die Briten müssen seit Mitte September ihren Freundeskreis einschränken: Dort gilt ein Versammlungsverbot ab sechs Personen. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Busse von 100 Pfund. Während der ersten Welle im Frühjahr kannte auch die Schweiz solche Regelungen. Im öffentlichen Raum durften sich während Wochen höchstens fünf Personen versammeln, private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder Grillpartys waren lange Zeit komplett verboten. Wer sich nicht daran hielt, riskierte eine Ordnungsbusse.

Der Tessiner Infektiologe Christian Garzoni sagt, dass auch jetzt, wo die Fallzahlen wieder ansteigen, unnötige Infektionen vor allem beim Treffen mit Freunden vermieden werden könnten: «Angesichts der steigenden Fallzahlen ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um ein Fest mit 30 oder mehr Freunden zu veranstalten. Freunde zu treffen ist gut und wichtig, aber es wäre sinnvoll, sich im Moment auf möglichst kleine Gruppen zu beschränken, um im Falle einer Infektion möglichst wenige Leute anzustecken oder in Quarantäne schicken zu müssen.»

«Es braucht keine 15 Minuten für eine Übertragung»

Die Epidemiologin Nicola Low unterstützt dieses Vorgehen: «Wenn an einem privaten Fest jemand infektiös war, muss man sich nicht 15 Minuten bei der Person aufhalten, um sich anzustecken. Dann sollten sämtliche Teilnehmer der Veranstaltung in Quarantäne und getestet werden.» Deshalb mache es derzeit auch Sinn, Veranstaltungen möglichst auf das Minimum zu beschränken und die Teilnehmerzahl zu begrenzen.

Ein Veranstaltungsverbot gibt es in der Schweiz derzeit nicht, private Veranstaltungen mit bis zu 300 Leuten sind erlaubt – auch ohne Schutzkonzept. «Das ist typisch für die Schweiz», sagt Garzoni: «Wir wollen grundsätzlich keine Verbote, sondern appellieren an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.»

«Füllen sich die Spitäler, braucht es Regeln vom Bund»

Ob das gut gehe, werde sich zeigen müssen: «Das Konzept ist einfach: Alle müssen mitmachen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern», sagt der Infektiologe. Sollten die Fallzahlen weiter steigen und insbesondere die Spitäler sich wieder mit Corona-Patienten füllen, müsse der Bund wieder eingreifen: «Dann müssen wieder klare Regeln her, wie viele Personen sich noch treffen dürfen.»

Zu den unbekannten Ansteckungsorten sagt Garzoni: «Das zeigt auf, dass es wichtig ist, die Massnahmen wie das Maskentragen, die Hygiene und den Abstand überall einzuhalten, wo es möglich ist.» Wenig machen könne man bei Ansteckungen in der Familie: «Wir können ja nicht zu Hause auch noch mit Masken herumlaufen.» Und um Ansteckungen am Arbeitsplatz zu vermeiden, hält Garzoni eine Maskenpflicht in Büros für sinnvoll.