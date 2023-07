Gürkli-Krise: Droht jetzt die Gürkli-Krise?

Klein und knackig

«Wenn es in einer Nacht über 20 Grad warm ist, muss man am nächsten Tag über die ganze Parzelle gehen, um eine Grösse zu haben, die dem Pflichtenheft entspricht», sagt Landwirt Benoît Marti gegenüber «Frapp». So könne es vorkommen, dass sich die Gurken bei hohen Temperaturen in ihrem Volumen innerhalb von 24 Stunden verdreifachen.