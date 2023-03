CS-Crash: Kommt jetzt die Finanzkrise 2.0? Hier gibts Antworten

Zuvor waren bereits mehrere US-Banken Konkurs gegangen, so etwa die Silicon Valley Bank.

Die Credit Suisse befindet sich tief in der Krise.

Während in der Schweiz ein Kollaps der CS droht, sind in den letzten Tagen auch mehrere US-Banken eingegangen.

Der Bankensektor hat in letzter Zeit dramatische Tage erlebt. Während der Aktienkurs der Credit-Suisse im Laufe der Woche ein Rekordtief erreichte und eine Übernahme der Schweizer Grossbank durch den Konkurrenten UBS immer wahrscheinlicher wird, sind auch bereits mehrere kleinere US-Banken eingegangen. So etwa die Silicon Valley Bank oder auch die Banken Silvergate und Signature.

Viele Anleger sind nervös geworden und haben ihr Geld in sichere Anlagen wie Staatsanleihen und Gold gebracht. Doch sind die angeschlagenen und in Konkurs gegangenen Finanzhäuser nur eine Reihe von Pannen und Missmanagement oder droht der Bankenbranche gar eine Finanzkrise 2.0, wie sie 2008 die Märkte erschütterte?

Für die Pannenserie-Theorie sprechen laut der «NZZ» mehrere Faktoren. Laut Dirk Schumacher von der Natixis Bank sind im Gegensatz zu 2008 nicht die Kreditrisiken das Problem, sondern die Zinsrisiken. Die Silicon Valley Bank habe es versäumt, schnell genug Liquidität bereitzustellen, da ihre Geschäftsleitung das Risiko unterschätzte, dass die Zentralbanken die Zinssätze in kurzer Zeit stark anheben könnten, was dann auch geschah. Laut Schumacher sollten Zinsrisiken für Grossbanken eigentlich leichter einzuschätzen sein. «Aber wie die letzten Tage gezeigt haben, muss das nicht immer so sein.»