Euro-Airport Basel-Mülhausen: Droht jetzt wegen jedes liegen gebliebenen Koffers Chaos?

Tumult am Euro-Airport: Passagiere wurden am Sonntagnachmittag aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Wegen des Bombenalarms in Basel blieb sogar ein Easyjet-Flug auf Mallorca am Boden. Die gestrandeten Reisenden konnten erst am Montag zurückreisen. Grund für den Bombenalarm am Basler Euro-Airport war ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück. Nachdem deswegen der Alarm ausgelöst wurde, wurde fast der gesamte Flughafen geräumt. News-Scouts berichteten von chaotischen Zuständen. «Wir wurden ohne Angabe von Gründen aufgefordert, den Flughafen sofort zu verlassen.»