Folgt für Kevin Costner jetzt die nächste Millionen-Scheidung?

Der Schauspieler zählt schliesslich zu den wohlhabendsten Stars in Hollywood. Sein Nettovermögen wird derzeit auf etwa 250 Millionen Dollar (etwa 226 Millionen Euro) geschätzt, was er nicht nur grossen Filmprojekten wie «Der mit dem Wolf tanzt» (1990), «Robin Hood – König der Diebe» (1991) oder «Bodyguard» (1992) zu verdanken hat. Costner besitzt auch ein beeindruckendes Immobilienportfolio.

Häuser, Profit aus Ölpest und Filmengagement

So gehören ihm ein 160 Hektar grosses Grundstücks in Aspen, Colorado – drei Häuser am See inklusive, in denen übrigens jeweils 30 Personen Platz finden sollen. Für das dritte Haus soll er 2017 etwa 7,3 Millionen Dollar (etwa 6,61 Millionen Franken) gezahlt haben. Angeblich soll Costner seine Luxusranch für 36’000 Dollar (etwa 32’600 Franken) pro Nacht vermieten. Darüber hinaus machte Costner 2010 einen Mega-Deal mit dem britischen Mineralölunternehmen BP, als es zu der Ölpest im Golf von Mexiko kam: Er verkaufte 32 Maschinen für die Reinigung des verseuchten Wassers, die er zusammen mit seinem Bruder, einem Wissenschaftler, entwickelt hatte. Dabei soll ein Gewinn von 52 Millionen US-Dollar (etwa 47 Millionen Franken) herumgekommen sein.