In der letzten Woche protestierten noch Dutzende Barcelona-Fans, am Wochenende waren es schon weniger.

Am Montag dann das nächste Kapitel im Streit zwischen Spieler und Club: Der 33-jährige Argentinier blieb dem Mannschaftstraining fern. Am Dienstag das gleiche Bild: Messi streikte, kam nicht zum Training. Für den Argentinier könnte das Fehlen seit Sonntag teuer werden.

Denn: Nach dem spanischen Arbeitsrecht könne das unentschuldigte Fernbleiben vom Arbeitsplatz an drei Tagen in Folge mit einer Geldstrafe in Höhe von 25 Prozent des Monatsgehalts geahndet werden, wie die Fachzeitungen «Marca», «Sport» und andere schrieben. Bei einem kolportierten Monatsgehalt von 3,1 Millionen Franken würde Messi das also womöglich 780’000 Franken kosten. Viel Geld, doch ihm scheint das egal zu sein. Er hat anscheinend nur ein Ziel: Die Katalanen verlassen – egal, was es kostet.