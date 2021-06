Anwendung noch unklar - Droht mit dem Covid-Zertifikat eine Zweiklassengesellschaft?

Erstmals wird sich der Nationalrat am Montag beim Covid-19-Gesetz damit befassen. Die SVP hat verschiedene Minderheitsanträge eingereicht, mit denen sie nicht nur etwa die Maskenpflicht an Schulen aufheben, sondern auch die Lockerungen mit Covid-Zertifikaten streng einschränken will.

Kein Zertifikat für Restaurantbesuche

Konkret fordert die Partei, dass dieses nur im internationalen Reiseverkehr, an Grossveranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 5’000 Teilnehmern sowie in Diskotheken und Tanzveranstaltungen verwendet werden könne. «Ausdrücklich nicht erlaubt ist die Verwendung des Covid-Zertifikats in den übrigen Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsbetrieben, in Sport- und Kulturvereinen, in Spitälern und Heimen sowie in Restaurants, Bars, Theatern und Kinos».