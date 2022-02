Grosse Lockerungen – Droht mit dem Massnahmen-Ende eine weitere Welle Covid-Toter?

1 / 7 Die Situation mit Corona-Patienten hat sich in den Spitälern derzeit beruhigt. Ein erneuter Anstieg der Zahlen mit dem Wegfall der Massnahmen ist aber nicht auszuschliessen. 20min/Marvin Ancian Das sagt Jürg Utzinger, Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts. STPH Trotzdem versteht Utzinger das Bedürfnis der Gesellschaft nach Lockerungen und hält diese für richtig. STPH

Fast schon euphorisch verkündete Dänemarks Regierungschefin Ende Januar das Ende aller Corona-Massnahmen, obwohl die Kurve der Fallzahlen nach oben zeigte. Jetzt sieht die Kurve mit den Corona-Todesfällen ähnlich aus: Vom 20. Januar bis am 13. Februar hat sich der 7-Tage-Schnitt gemäss ourworldindata.org von 14 auf 27 fast verdoppelt (siehe Grafik unten).

Auch die Schweiz hat am Mittwoch die Aufhebung fast aller Massnahmen verkündet. Jürg Utzinger, Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts, sagt: «Die Bevölkerung will den grossen Öffnungsschritt, was verständlich ist. Wir dürfen uns aber nichts vormachen: Jetzt, wo bis auf die Maskenpflicht an gewissen Orten alle Massnahmen aufgehoben worden sind, müssen wir auch wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen, der Hospitalisierungen und der Todeszahlen rechnen.»

Utzinger ist aber zuversichtlich, dass das Gesundheitssystem nicht mehr überlastet wird: «Aufgrund der Impfquote und der vielen Infektionen mit Omikron ist in der Schweiz eine gute Immunität in der Bevölkerung da. Am stärksten gefährdet bleiben die Risikogruppen, also ältere und Menschen mit Vorerkrankungen sowie Ungeimpfte.»

«Neue Varianten nur eine Frage der Zeit»

Auch Jan Fehr, Infektiologe und Professor an der Universität Zürich, begrüsst die Öffnungen grundsätzlich: «Sie mussten erfolgen, das ist Teil davon, mit diesem Virus in Zukunft gut leben zu können.» Ob der Schweiz ein ähnliches Szenario drohe wie Dänemark mit einer wieder ansteigenden Todesrate, wird sich zeigen: «Minimale Schutzmassnahmen wurden beibehalten, dies könnte zusammen mit der späteren Öffnung dazu beitragen, dass wir nicht in dieselbe Situation abrutschen wie Dänemark.» Letztlich sei die Frage immer, wieviel Risiko eine Gesellschaft bereit sei, in Kauf zu nehmen.

Für die kommenden Wochen nach dem Öffnungsschritt sind die Experten also optimistisch. Beide sagen aber auch, dass die Schweiz die Pandemie nicht alleine überwinden kann: «Solange weltweit grosse unkontrollierte Infektionsherde bestehen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis nächste Varianten entstehen und auch wieder global verteilt werden. Auch die Gefahr neuer besorgniserregender Varianten, wie es Delta und Omikron waren, ist reell», sagt Fehr.

«Massnahmen im Herbst wieder denkbar»

Eine solide Immunität ist laut Fehr quasi das Kapital für die Zukunft, spätestens im Herbst dann wieder. «Möglicherweise aber auch schon früher, wenn wir wieder mit einer Nachwelle oder anderen Varianten konfrontiert werden. Wir dürfen auch nicht ausser Acht lassen, dass die aggressivere Variante Delta nicht ganz vom Tisch ist.»

Dies könnte bedeuten, dass etwa im Herbst, wenn die Viruszirkulation wieder zunimmt, auch wieder Massnahmen nötig werden. Trotzdem können wir laut Utzinger zuversichtlicher in die Zukunft blicken als vor einem oder zwei Jahren: «Einerseits ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Variante entsteht, welche den Schutz, den die Bevölkerung jetzt schon aufgebaut hat, komplett umgehen kann. Und andererseits hoffe ich schwer, dass wir aus den Fehlern gelernt haben und dass im Herbst beispielsweise eine weitere Booster-Kampagne für Risikopersonen über die Apotheken und Hausärzte organisiert werden könnte.»

Auch haben sowohl die Bevölkerung als auch die Wissenschaft in den letzten zwei Jahren enorm viel dazugelernt. «Wir wissen, welche Massnahmen schützen. Nur weil gelockert wird, heisst das nicht, dass alle von einem Tag auf den anderen unvorsichtig werden müssen», sagt Utzinger. Wer Symptome verspüre, solle auch künftig zu Hause bleiben oder zumindest dort eine Maske tragen, wo er oder sie mit anderen Menschen in einem Raum ist.»

