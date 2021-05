Neurowissenschaftler warnt - Droht nach Ende der Massnahmen ein «Schlaflosigkeitstsunami»?

In der Pandemie gut zu schlafen, ist gar nicht so einfach.

So schlafen viele Menschen länger. Zudem reduzierte sich der «soziale Jetlag», wie unter anderem eine Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Basel und der Universitären Psychiatrischen Kliniken zeigt (siehe Box). So nennen Schlafforscherinnen und -forscher den Effekt, der entsteht, wenn wir nicht unserer inneren Uhr sondern dem von der Gesellschaft vorgegebenen Rhythmus folgen.

Das Team um Christine Blume, Schlafforscherin am Zentrum für Chronobiologie an der Universität Basel, hat für die im Fachjournal «Current Biology» erschienene Studie untersucht, wie sich die Restriktionen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie auf den Schlafrhythmus und das Schlafverhalten auswirkten. Dafür werteten sie die Angaben von 435 meist weiblichen Personen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich aus, die zwischen dem 23. März und 26. April 2020 an einer sechswöchigen Online-Umfrage teilgenommen hatten. Mehr als 85 Prozent der Befragten arbeiteten zu dieser Zeit im Homeoffice.

Verbessertes Schlafverhalten

Möglich machte das etwa der Wegfall des Arbeits- oder Schulwegs. Dadurch können die Menschen oft später aufstehen, was sich auch in einem späteren Zubettgehen bemerkbar macht, wie der Neurowissenschaftler Christian Benedict von der Universität Uppsala gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen nachgewiesen hat. Die höhere Flexibilität in der Krise, helfe den Menschen dabei, näher an ihrem natürlichen Schlafrhythmus zu sein und sie würden länger schlafen, zitiert ihn Geo.de .

Auch Björn Rasch, Schlafforscher und Leiter der Abteilung Kognitive Biopsychologie und Methoden an der Universität Freiburg, bewertet die in mehreren Ländern nachgewiesenen Veränderungen des Schlafverhaltens positiv: «Letztendlich ist die Flexibilität durch die wegfallenden Arbeitswege natürlich gut, um den eigenen Rhythmus im Schlafen besser zu etablieren.» Diesen zu finden, sei wichtig, so Rasch. Schliesslich könne ein ständiger Wechsel zwischen den Schlafrhythmen, so wie er in normalen Zeiten zwischen Woche und Wochenende stattfindet, auf Dauer problematisch sein und Schlafstörungen heraufbeschwören. «Die Verkleinerung des sozialen Jetlags während der Pandemie spricht letztendlich für eine Verbesserung der Schlafrhythmik.»