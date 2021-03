In den USA impfen auch Tierärzte

Wie verschiedene deutsche Medien am Montag berichteten, wollen in Deutschland auch die Tierärzte bei der Impfaktion helfen. In den USA sei dies bereits selbstverständlich, sagte Siegfried Moder, Präsident des Bundesverbands der praktizierenden Tierärzte, der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Das habe zum grossen Erfolg der Impfkampagne in den USA beigetragen. Die rund 10’000 Tierärzte in Deutschland könnten in einem Monat ohne Weiteres zwei Millionen Menschen mit dem Vakzin versorgen, so Moser.