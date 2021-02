«Ich weiss nicht, ob ich fit werde» : Droht Novak Djokovic ein frühes Australian-Open-Aus?

Am Freitag zitterte sich Novak Djokovic in Melbourne in die nächste Runde. Eine Verletzung machte dem Serben schwer zu schaffen. Nun muss er eine Trainingspause einlegen.

1 / 3 Novak Djokovic musste sich am Freitag während der Partie behandeln lassen. Dean Lewins/AAP/dpa Nach der Partie meinte er: «Ich weiss nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen davon erholen werde.» AAPIMAGE Nun ist klar: Am Samstag legt er eine Trainingspause ein. Wird er rechtzeitig wieder fit? Oder droht ihm das Aus in Melbourne? AAPIMAGE

Darum gehts Am Freitag zitterte sich Novak Djokovic in Melbourne eine Runde weiter.

Nach der Partie meinte er: «Ich weiss nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen davon erholen werde.»

Nun ist klar: Es könnte tatsächlich knapp werden.

Der angeschlagene Titelverteidiger Novak Djokovic hat wegen seiner Bauchmuskelverletzung am Samstag auf eine Trainingseinheit beim Australian Open verzichtet. Ob der achtmalige Turniersieger am Sonntag zu seinem Achtelfinale gegen den kanadischen Tennisprofi Milos Raonic antreten kann, schien zunächst weiter offen. Djokovics Trainer Goran Ivanisevic bestätigte dem amerikanischen Sender ESPN, dass sich der 33 Jahre alte Serbe am Samstag erneut medizinisch untersuchen lassen wollte.

Die Turnierorganisatoren nahmen beim Erstellen des Spielplans jedenfalls Rücksicht und setzten Djokovics Achtelfinale gegen Raonic als letztes Spiel am Sonntag (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport) in der Rod-Laver-Arena an, um dem achtmaligen Melbourne-Champion so viel Zeit wie möglich zur Erholung zu geben. Die Partie des Hamburgers Alexander Zverev gegen den Serben Dusan Lajovic ist in der Margaret-Court-Arena für 8.30 Uhr deutscher Zeit terminiert.

Djokovic hatte sich in seiner Drittrunden-Partie gegen den Amerikaner Taylor Fritz eine Bauchmuskelverletzung zugezogen, aber weitergespielt und 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 gewonnen. Die obligatorische Pressekonferenz wurde abgesagt. Auf dem Platz hatte Djokovic gesagt: «Ich weiss nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen davon erholen werde. Ich weiss nicht, ob ich wieder auf den Platz gehen kann oder nicht.» Und: «Anfang des dritten Satzes habe ich arg mit mir gerungen und darüber nachgedacht, das Match aufzugeben.» Mit acht Titeln (2008, 2011 bis 2013, 2015, 2016, 2019, 2020) ist Djokovic Rekordhalter in Melbourne.

Medwedew, Rubljow und Tsitsipas weiter Mitfavorit Daniil Medwedew hat ein Drittrunden-Aus nur mit sehr viel Mühe abwenden können. Der Weltranglisten-Vierte rang am Samstag in Melbourne den Serben Filip Krajinovic mit 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 nieder und zog damit ins Achtelfinale ein. Zwei Tage nach seinem 25. Geburtstag benötigte der Russe 3:06 Stunden für seinen Erfolg. Im Achtelfinale trifft er nun auf den Amerikaner Mackenzie McDonald. Für Medwedew war es der 17. Sieg in Serie. Zum Ende des vergangenen Tennis-Jahres hatte der Russe das Masters-1000-Event in Paris und die ATP Finals in London gewonnen. Zu Beginn dieser Saison holte er zusammen mit seinem Landsmann Andrej Rubljow den ATP Cup und gewann dabei alle seine vier Einzel. Erstmals gewann Medwedew ein Match über fünf Sätze. Deutlich weniger Mühe als Medwedew hatte sein Landsmann Rubljow, der den spanischen Routinier Feliciano Lopez 7:5, 6:2, 6:3 bezwang. Er trifft jetzt auf den Norweger Casper Ruud. Im Viertelfinale könnte es dann zum mit Spannung erwarteten Russen-Duell Medwedew gegen Rubljow kommen. Der an Nummer fünf gesetzte Stefanos Tsitsipas zog ebenfalls ohne Mühe ins Achtelfinale ein. Der Grieche siegte gegen den Schweden Mikael Ymer 6:4, 6:1, 6:1. (nih/dpa)