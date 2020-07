vor 1h

44 Corona-Fälle im Tourismusort

Droht Österreich am Wolfgangsee ein neues Ischgl?

Am Wolfgangsee in Österreich wurden 44 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Im beliebten Ferienort werden nun Erinnerungen an Ischgl wach.

von Bianca Lüthy

1 / 6 Der Wolfgangsee in Oberösterreich ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. KEYSTONE In der Stadt St. Wolfgang, die gleich am See liegt, wurden 44 Personen mit Corona angesteckt. KEYSTONE Bei den Infizierten handelt es sich überwiegend um Angestellte von Tourismusbetrieben. KEYSTONE

Darum gehts In einem Ferienort in Österreich hat es einen Corona-Ausbruch gegeben.

Über 40 Personen wurden infiziert.

Bei den Infizierten handelt es sich überwiegend um Angestellte von Tourismusbetrieben.

Österreich befürchtet, dass sich der Ferienort zu einem Corona-Hotspot entwickeln könnte.

Am Wolfgangsee in Österreich wurden 44 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Der See in St. Wolfgang ist ein beliebtes Ausflugsziel in Oberösterreich, so brach das Virus überwiegend bei Angestellten von elf Tourismusbetrieben aus. Unter den Infizierten soll auch ein Tourist sein, wie die «Bild»-Zeitung schreibt.

Laut dem Bezirkshauptmann Alois Lanz ist noch nicht klar, woher der Infektionsherd stammt: «Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob die Ansteckung in den Quartieren, wo sie wohnen, schlafen und auch gemeinsam essen, stattgefunden hat, oder in bestimmten Lokalen passiert ist.»

Bei den Angestellten, die sich mit dem Virus infiziert haben, soll es sich um Praktikanten handeln. Diese seien in den Clubs «13er Haus» und «W3» im Ausgang gewesen. Die beiden Lokale wurden vorübergehend geschlossen. Behörden haben zudem eine Sperrstunde ab 23 Uhr für die lokalen Gastronomiebetriebe erlassen.

600 Personen in St. Wolfgang getestet

Der Skiort Ischgl war zu Beginn der Corona-Pandemie zum Hotspot geworden, nachdem Feriengäste aus ganz Europa dort Party machten und dann das Virus in ihre Heimatländer schleppten. Nun fürchtet sich Österreich, dass St. Wolfgang zu einem neuen Ischgl mutieren könnte. Bislang seien im Ferienort 600 Personen getestet worden. Es liegen jedoch erst die Testergebnisse von 258 Personen vor.