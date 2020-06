vor 17min

Sittertobel St. Gallen

Droht statt dem Open Air eine illegale Party?

Nächstes Wochenende hätte das Open Air St. Gallen stattgefunden. Festivalfans wollen sich von der Absage nicht davon abhalten lassen, am Wochenende im Sittertobel Party zu machen. Erlaubt wäre das nicht.

von Jil Rietmann

Wie alle grossen Festivals in der Schweiz musste das Openair St. Gallen wegen C ovid-19 abgesagt werden. Planungsunsicherheiten und Einschränkungen vom Bund führten dazu. Das zum Leid v on vielen Festivalgängern. In St. Gallen scheint es jedoch so, dass sich das Feiern auf dem Festivalgelände im Sittertobel nicht alle nehmen lassen wollen . In den Ausgehlokalen von St. Gallen wird darüber gesprochen, trotzdem am kommenden Wochenende ins Sittertobel zu gehen, um eine eigene Party zu schmeissen. Auch auf Social Media diskutiert man darüber, ob und wie man immer Sittertobel feiern kann.

Die Stadtpolizei hat von diesen Ideen bereits Wind gekriegt. Sie macht klar, dass di e s e s auf dem Areal verboten ist. Gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» sagt Stapo-Mediensprecher Dionys Widmer: «Im Gebiet gilt eine kantonale Schutzverordnung und diese untersagt das Campieren sowie die Durchführung von Veranstaltungen. Die einzige Ausnahme ist das Festival . » Man wolle in den nächsten Tagen verschärft auf das Verbot aufmerksam machen . Sein Kollege Oskar Schmucki führt auf Anfrage von 20 Minuten aus, dass der Pächter des Geländes für eine Veranstaltung seine Erlaubnis geben müsste.

A m Wochenende werden Stadtpolizisten auf dem Areal anwesend sein. Es sei offenbar noch nicht bei allen angekommen, dass dieses Verbot existiert. Von spezifischen Plänen habe die Stadtpolizei aber keine Kenntnis. Für Spaziergänger sei das Sittertobel jedoch frei zugänglich und das Areal werde nicht abgesperrt. Wer sich aber nicht an die Regeln halte, müsse mit einer Busse rechnen. Im schlimmsten Fall kann es laut Schmucki auch zu einer Anzeige kommen.

Party-Idee stösst auf Unverständnis

Ungeachtet der drohenden Konsequenzen wollen einige am Wochenende ins Sittertobel. In einer lokalen Facebookgruppe warf e in User d ie Frage in die Runde : « Wer geht alles am nächsten Wochenende ins Sittertobel Party machen? » Die Meinungen in den Kommentare n f ielen mehrheitlich negativ aus. « Was das für eine bescheuerte Frage », oder dass « das keine gute Idee i st , weil der Bauer dort Landwirtschaft betreib t , und darauf Rücksicht genommen werden sollte » , war etwa zu lesen .