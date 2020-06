Aktualisiert vor 10min

Nach Superspreader-Events

Droht wegen Superspreader-Events ein Party-Verbot?

Zürich und Genf melden Superspreader-Events in Clubs. Nun fordern Politiker harte Massnahmen. Für Zürcher Clubs gibt es eine letzte Chance.





von Noah Knüsel, Lena Stadler, Pascal Michel

1 / 9 Am letzten Samstag, knapp eine Woche nach dem Superspreader-Event, standen die Besucher vor dem Club Flamingo Schlange. Keiner trug eine Maske. Tamedia Am Sonntag zuvor war ein Mann im Zürcher Club, der positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. fur Der Mann war am 21. Juni im Club an einer Party. 20 Minuten

Die Corona-Fallzahlen in der Schweiz sind in den letzten Tagen wieder angestiegen. Am Sonntag meldete der Bund 62 Neuinfektionen. Besonders viele neue Fälle gab es schweizweit bei den 20- bis 40-Jährigen. Im Kanton Zürich sorgte ein Superspreader-Event im Club Flamingo für Aufsehen. Auch in Genf mussten die Behörden 96 Personen unter Quarantäne stellen, nachdem ein Clubbesucher am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet wurde.



Das Superspreader-Event im Zürcher Club zeigt, dass die Empfehlungen des Bundes beim Partyvolk vergessen scheinen. «Es war pumpenvoll, die Leute haben innig getanzt und sich berührt», sagt eine 23-jährige Besucherin über die Party am 21. Juni. Inzwischen konnte der Kanton die knapp 300 Gäste und Angestellten darüber informieren, dass eine positive Person an der Party anwesend war und fünf weitere dort angesteckt hatte.

Clubbesucher wurden nicht informiert

Das Contact-Tracing hat aber offensichtlich nicht funktioniert. «Der Türsteher hat uns einfach so reingelassen, ohne nach den Kontaktdaten zu fragen», sagt eine junge Frau, die am 21. Juni im Club feierte. «Mit uns sind sicher noch fünf weitere Leute in den Club gekommen – alle, ohne ihre Daten anzugeben.» Dementsprechend wurde die 23-Jährige nicht über die Quarantäne informiert. Vom Vorfall erfuhr sie durch 20 Minuten.

Daneben sagen zwei Clubbesucher unabhängig voneinander, sie hätten sich mit Adresse registriert, seien aber bis zum Sonntag nicht kontaktiert worden. «Wir haben davon aus den Medien erfahren», sagt eine 25-Jährige. Eine 22-Jährige, die bis zum Sonntag ebenfalls nicht informiert wurde, sagt: «Ich finde das seltsam.» Sie ist jetzt besorgt, sich infiziert zu haben. Gemäss «Tages-Anzeiger» besuchten die sechs Infizierten an diesem Abend gar noch mindestens zwei andere Clubs.

Der Club hat nun das Personal ausgewechselt, und es werden strengere Kontrollen durchgeführt. Am Sonntag bleibt das Lokal vorübergehend geschlossen. Am Samstag läuft der Betrieb jedoch normal weiter.

«Fatal für Panedemiebekämpfung»

Politiker zeigen sich besorgt. Der Zürcher SP-Nationalrat und Arzt Angelo Barrile sagt: «In Clubs zu gehen, stellt ein grosses Risiko dar, auch wenn es erlaubt ist. Deshalb hat es mich überrascht, dass der Bundesrat die Öffnung der Clubs so früh zugelassen hat.» Das Contact-Tracing sei essenziell: «Wenn die Rückverfolgung nicht erfolgreich ist, wäre das fatal für eine effiziente Pandemiebekämpfung.» Falls es zu weiteren Superspreader-Events kommen sollte, müssten auch einschneidende Massnahmen wie Clubschliessungen in Betracht gezogen werden, was Barrile bedauern würde.

Auch SVP-Nationalrätin Verena Herzog ist alarmiert: «Wir können es uns nicht leisten, die Situation wegen fahrlässigen Verhaltens einiger gleichgültiger Partygänger wieder entgleisen zu lassen.» Wo es nicht möglich sei, die Distanzregeln einzuhalten, brauche es eine Maskenpflicht. Das wäre etwa in Clubs der Fall. Laut Herzog funktioniert das mit den Clubs nicht, wenn die dringend benötigten Hygienevorschriften nicht eingehalten werden. «Dann müssen sie wieder schliessen. Das wäre sehr schade für diejenigen, die ihre Arbeit gut machen und deren Existenz durch eine erneute Schliessung bedroht wäre.»

Enttäuschung beim Kanton

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli zeigte sich am Sonntag an einer Pressekonferenz enttäuscht. «Das Virus ist kein Spass, das muss auch die Spassgesellschaft verstehen.» Leider habe etwa ein Drittel der Partygänger falsche Mailadressen angegeben. Zudem seien die Contact-Tracer gar beschimpft worden. «Was wir jetzt erlebt haben, hat uns enttäuscht und unsere Arbeit erschwert», ergänzte die Zürcher Kantonsärztin Christiane Meier.

Sie zeigte sich am Sonntag auch überrascht darüber, dass sich nachträglich noch Partyteilnehmer beim Kanton meldeten, sie seien auch an der Party gewesen. «Da stellt sich die Frage, ob wir eine vollständige Liste haben», so Meier. «Das ist schade.» Man könne nur hoffen, dass sich diese Personen nun auch in Quarantäne begäben.

Rickli sagte, es bestehe noch eine letzte Chance nächstes Wochenende für die Clubs. Wenn dies nicht klappe, könne der Kanton Schliessungen verordnen. Sie appellierte an die Partygänger: «Man darf in den Ausgang gehen, aber man muss richtige Angaben machen.» Ein weiterer Lockdown sei nur zu verhindern, wenn alle mitmachten.