Serbien und Kosovo: Das sagt ein Experte zur Angst vor einem Krieg

Im Norden des Kosovos haben sich vor geplanten Neuwahlen Spannungen zwischen der serbischen und der albanischen Bevölkerung teils gewaltsam entladen . Videos zeigen serbische Mannschaftstransporter nur wenige Kilometer von der serbisch-kosovarischen Grenze entfernt . Arben Hajrullahu ist Gastprofessor für Politikwissenschaften an der Universität Fribourg und Balkan-Experte. Er erklärt, was die jüngste Eskalation zu bedeuten hat.

Herr Hajrullahu, wie sieht die aktuelle Lage aus?

Seit dem Zerfall Jugoslawiens in den 1990er-Jahren will Serbien um jeden Preis im Kosovo weiterherrschen. Es geht der aktuellen Regierung dabei um die Errichtung von «Grossserbien», welches unter anderem auch Bosnien-Herzegowina und Montenegro beinhalten soll. Diese Vorstellung basiert auf einem ethno-nationalistischen Verständnis, dass der Kosovo Serbien rechtmässig zustehen soll. Dass Serbien nach dem Ende des Balkankrieges 1999 seine Militärpräsenz im Kosovo auf Geheiss der Vereinten Nationen abziehen musste, schmerzt die serbische Regierung noch heute.

Wird Serbien in den Kosovo einmarschieren?

Wie sieht es die Bevölkerung in Serbien und im Kosovo?

Gibt es Parallelen zum Ukraine-Konflikt?

Russland könnte bei der jüngsten Eskalation eine Rolle spielen. Russland ist seit jeher der «grosse Bruder» Serbiens und unterstützt das Land politisch und militärisch. Russland erkennt den Kosovo genau wie Serbien nicht als unabhängiges Land an. Russland, das vor fast einem Jahr einen Krieg in der Ukraine begann, will eine ähnliche Situation im Kosovo provozieren und stachelt Serbien an. Damit will Russland seinen eigenen Einflussbereich vergrössern.