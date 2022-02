IOC ruft zur Mässigung auf : Drohungen gegen Journalisten – Dopingfall Walijewa (15) eskaliert

Nach dem bekanntgewordenen positiven Dopingtest von Eiskunstlauf-Wunderkind Kamila Walijewa, werden Reporter in England bedroht. Das IOC ruft zur Mässigung auf.

Nach angeblichen Drohungen gegen britische Journalisten wegen ihrer Berichterstattung im Dopingfall der Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat das IOC zur Mässigung aufgerufen. «Wir sollten alle eine Beruhigungspille nehmen, wie man sagte, als ich jünger war», sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Samstag bei den Winterspielen in Peking. Zuvor hatten mehrere britische Reporter berichtet, sie seien wegen ihrer Veröffentlichungen z um positiven Dopingtest bei der russischen Team-Olympiasiegerin Walijewa massiv im Internet bedroht und teils auch von Medienvertretern aus Russland attackiert worden.

Da in Walijewa eine 15-Jährige im Zentrum des Falles stehe, gebe es «alle möglichen Streitpunkte», gab Adams zu bedenken. «Es ist nicht hinnehmbar, dass das in Drohungen und Gewalt umschlägt, wenn es denn so war», sagte der IOC-Sprecher. Man bitte alle, die Ruhe zu bewahren. «Auch untereinander ist es wichtig, dass wir die olympischen Werte des Respekts beachten», sagte Adams.