«Wir hassten Galladé» - Ex-Linksextremist entschuldigt sich

GLP-Kantonsrätin Chantal Galladé erzählt im Podcast von früheren Horrorerlebnissen. Von einem Stalker etwa, der bei ihrer Mutter zu Hause Kaffee trank. Aber auch von Sachbeschädigung an ihrer Mietwohnung, Drohbriefen und Pöbeleien am Bahnhof.

Psychologe und Extremismus-Experte Adrian Oertli reagierte am Wochenende darauf. Der Podcast erinnere ihn an seine Vergangenheit im Linksextremismus, schreibt er auf X, vormals Twitter. «Chantal Galladé war damals ein Hassobjekt und gepflegtes Feindbild in meinem Umfeld.» Heute tue ihm das «einfach sehr leid».

Oertli, der nach dem Psychologie-Studium an der Uni Zürich in diversen Einrichtungen gearbeitet hat und seit drei Jahren selbstständiger Psychotherapeut ist, hat sich früher in einer marxistisch-leninistisch-maoistischen Gruppierung bewegt, die sich in der Tradition der RAF verstanden habe, sagt Oertli im Gespräch mit 20 Minuten. In diesen Kreisen werde Gewalt gegen das vermeintlich Böse gerechtfertigt.