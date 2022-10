«Cradle-to-Cradle»: Druckerei im Emmental hat die Kreislaufwirtschaft perfektioniert

«Cradle-to-Cradle» bedingt einen Wandel des Wirtschaftssystems, was zu Kritik führt.

«Cradle-to-Cradle»-Produkte sind so konstruiert, dass sie sich zu hundert Prozent rezyklieren oder ohne Schadstoffe kompostieren lassen.

In ihrem Werk fordern die Autoren, dass Produkte so konstruiert sein müssen, dass sich entweder alle Stoffe durch Recycling zurückgewinnen und wiederverwenden lassen oder sie zum Beispiel durch Kompostieren schadlos in die Natur zurückgelangen.