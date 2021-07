Müsste nach Deutschland reisen - Drückt sich Michael Wendler schon wieder vor Gerichtstermin?

Laut deutschen Medienberichten steht am 20. Juli ein Termin beim Amtsgericht in Dinslaken an. Drei vergangene Termine betreffend der gleichen Sache hat «der Wendler» sausen lassen.

Michael Wendler (49) steht das Wasser offenbar mittlerweile bis zum Hals. Nachdem der Schlagersänger in der letzten Zeit insbesondere mit angeblichen Geldnöten und Kritik an Corona-Massnahmen auf sich aufmerksam machte, steht nun bereits die nächste Schlagzeile an: Ein anhängiges Gerichtsverfahren könnte den Wendler dazu zwingen, nach Deutschland zurückzukehren.

Denn eigentlich müsste der Florida-Auswanderer schon seit geraumer Zeit beim Amtsgericht in seiner Heimat in Dinslaken erscheinen. Wie deutsche Medien berichten, droht ihm nämlich ein Verfahren wegen Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung. Drei Termine in Dinslaken – im Sommer, Herbst und Winter des vergangenen Jahres – hat Michael Wendler nicht wahrgenommen. Nun ist am 20. Juli, also in wenigen Tagen, der nächste Termin angesetzt.