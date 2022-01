Arbon TG : Dschihadist erhält unbefristetes Einreiseverbot

Der als «Arboner Dschihadist» bekannte Alperen A. (28) wird auf legalem Weg nicht mehr in die Schweiz und den Schengenraum einreisen können.

Die Wohnung wurde von der Polizei durchsucht. An der Tür sind noch Überreste des Polizeisiegels erkennbar.

In diesem Block in Arbon TG wohnte Alperen A. bis im Herbst 2014.

Der Arboner Alperen A.* reist 2014 von Arbon TG aus nach Syrien in den Dschihad.

Vor gut einem Jahr wurde bekannt, dass Alperen A.* aus Arbon sein Schweizer Pass und sein Bürgerrecht entzogen werden. Nun berichtet das «Tagblatt», dass Alperen A. des Landes verwiesen wird und er ein unbefristetes Einreiseverbot für die Schweiz sowie den ganzen Schengenraum erhält. Ende Jahr hat das Bundesamt für Polizei (Fedpol) eine entsprechende Verfügung publiziert. Alperen A. wurde 1998 als Vierjähriger eingebürgert und war danach schweizerisch-türkischer Doppelbürger, bis ihm 2021 das Schweizer Bürgerrecht entzogen wurde. Alperen wuchs in Arbon TG auf, wo er als gut integriert galt. Er absolvierte eine Lehre und engagiert sich auch in Vereinen. Doch irgendwann radikalisierte sich der junge Mann und wird zum muslimischen Missionar für «Lies!», eine Organisation, die an Standaktionen Korane verteilte.