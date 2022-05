Dominikanische Republik : Dschungel-Ausflug von Zürcher Kantonsrat wird zum Überlebenskampf

Der Zürcher Kantonsrat Thomas Marthaler wollte einen bewaldeten Hügel in der Dominikanischen Republik erklimmen. Er verirrte sich und wurde erst nach eineinhalb Tagen gerettet.

Der Zürcher SP-Kantonsrat Thomas Marthaler wollte in seinen Ferien in der Dominikanischen Republik eigentlich nur eine Wanderung unternehmen. Daraus wurde jedoch ein unfreiwilliger Survivaltrip. Der Friedensrichter war am 22. April zu Besuch bei seinem Bruder, der in Puerto Plata, einer Stadt im Norden der Karibikinsel, lebt. Vom Haus des Bruders hat man einen schönen Ausblick auf den Hügel Isabel de Torres, der mit dichter Vegetation bewachsen ist. Marthaler beschloss also, den schönen Flecken Erde auf eigene Faust zu erkunden.



«Bei der Erkundung des Berges rutschte der Ausländer aus und sein Mobiltelefon hatte kein Signal und schliesslich auch keinen Akku mehr. Bei seinem Versuch, wieder aus dem Wald herauszukommen, verirrte er sich», schreibt die dominikanische Zeitung «Diario Libre». Daraufhin hätten die Verwandten von Marthaler eine Vermisstenmeldung aufgegeben. In der Schweiz hat zuerst die NZZ darüber berichtet.

Marthaler war zehnfacher Schweizer Meister im Boxen

Aber der Reihe nach. Marthaler, zehnfacher Schweizer Meister im Schwergewichtsboxen und mit einer Körpergrösse von zwei Metern eine beeindruckende Erscheinung, verlässt das Haus seines Bruders um sieben Uhr morgens. Er sei etwas nachlässig gewesen, gibt der 60-Jährige zu. So habe er nur eine kleine Flasche Wasser eingepackt und ausserdem nur schlechtes Kartenmaterial der Umgebung zur Verfügung gehabt. Der ehemalige Profiboxer verfügt glücklicherweise bis heute über eine gute Kondition. So läuft er regelmässig Marathons und absolviert im Winter Schneetouren. «Das war sicher von Vorteil», so der Kantonsrat.



Besucherinnen und Besucher der Isabel de Torres können sich die anstrengende Wanderung eigentlich sparen: Eine Seilbahn führt auf den Hügel. Ausserdem gibt es auch eine Strasse, die bis auf den Gipfel führt. Marthalers Plan war es jedoch, zu Fuss hinaufzulaufen und von dort wieder hinunterzufahren. Um Viertel vor neun wird ihm jedoch bewusst, dass er sich verirrt hat. Das Gelände wird immer steiler. Marthaler rutscht mehrmals aus.

Marthaler wird wegen seiner grünen Kleidung nicht gesehen

«Ich war voller Adrenalin, aber es war mir bewusst, dass ich aufpassen muss. Hätte ich mir bei einem Sturz den Kopf angeschlagen oder mir etwas gebrochen, wäre es wirklich dramatisch geworden», sagt Marthaler. Mittlerweile ist schon fast Mittagszeit. Marthaler erblickt die Kabel der Seilbahn. Diese fährt nur im Stundentakt, doch beim Zürcher Kantonsrat flammt die Hoffnung auf, endlich aus seiner misslichen Situation befreit zu werden. Er winkt hinauf, sieht Menschen, die hinunterschauen. Doch sie sehen ihn nicht. Marthaler wird nach seiner Rettung bewusst, warum ihn niemand erblicken konnte. Er hat an diesem Tag grüne Kleidung getragen. In der dichten Vegetation des Waldes war er damit quasi unsichtbar.



Mittlerweile ist es 17 Uhr. Marthaler hat seit dem Vorabend nichts gegessen. Sein Wasser ist längst aufgebraucht. Jetzt wird ihm bewusst, dass er die Nacht im Dschungel verbringen muss. Der 60-Jährige sucht sich eine möglichst flache Stelle, versucht, sich mit Bananenblättern zu wärmen, und saugt etwas Saft aus den Stielen. Gleichzeitig läuft die Suchaktion der dominikanischen Behörden auf Hochtouren. Rund 100 Zivilschützer durchkämmen das Gebiet, rufen den Namen von Marthaler. Dieser sagt: «Es ist schon schwierig, einen Menschen zu finden, der sich am Uetliberg verirrt hat. In diesem Urwald ist das fast unmöglich.»

Auch in Zürich geht eine Vermisstenanzeige ein

Auch in der Schweiz ist das Verschwinden von Marthaler ein Thema. Sein 37-jähriger Sohn wird gebeten, eine Vermisstenanzeige in Zürich aufzugeben. Denn nur wenn eine internationale Suchmeldung laufe, sei es Apple erlaubt, Marthalers Handy zu orten. Die Polizei nahm die Meldung auf und informierte Sicherheitsdirektor Mario Fehr über den Fall.



Für Marthaler geht das Martyrium jedoch weiter. Schliesslich schläft er doch noch ein. Am folgenden Morgen kommt die Hoffnung zurück. Die erste Seilbahn fährt um neun Uhr. Wieder winkt der Zürcher Kantonsrat vergeblich. Um die Mittagszeit wird ihm bewusst, dass ihn niemand finden wird und er sich aus seiner misslichen Lage selber befreien muss. Auf dem Hosenboden rutscht er den Abhang hinunter. Dabei zerkratzt er sich die Beine und Arme.

Nachdem Marthaler rund zwei Stunden den Hügel hinuntergerutscht ist, trifft er endlich auf einen Weg, dem er rund eine halbe Stunde lang folgt. Endlich kommt er zu einer Siedlung. Einheimische umsorgen den 60-Jährigen. «Ich muss schlimm ausgesehen haben. Sie sind richtig erschrocken», sagt der Kantonsrat. Die Einheimischen rufen ein Töff-Taxi, das den Schweizer schliesslich zurück zum Haus seines Bruders fährt. Dort sind bereits Polizisten und Sanitäter eingetroffen. Marthaler wird ins Spital eingeliefert. Dort stellt man fest, dass er total dehydriert ist. Marthaler sagt rückblickend: «Als ich in der Nacht dort oben lag, habe ich natürlich auch über das Sterben nachgedacht.» Heute geniesse er es einfach noch mehr als früher, wenn er zu Hause gemütlich im Bett liege.

