Jana Pallaske wurde überfallen und beinahe vergewaltigt

Warum das so ist, hat einen brutalen Hintergrund.

Jana Pallaske ist vor einigen Tagen ins Dschungelcamp eingezogen. Zuvor hatte der TV-Star angekündigt, im Laufe der RTL-Show «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» einen schweren Schicksalsschlag enthüllen zu wollen. Jetzt wurde ein Post auf ihrem Instagram-Account geteilt, der aufhorchen lässt: «Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet und versuchte, mich zu vergewaltigen. Dass und wie ich überlebte und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder. Ich werde es noch genauer erzählen», so die Schauspielerin. Den Post hat Jana offenbar vorbereitet, da Handys im Dschungelcamp verboten sind.