Lorent Berisha mit Platz 3 bei DSDS: Fans feiern Luzerner

Lorent Berisha, Monika Gajek, Kiyan Yousefbeik und Sem Eisinger traten am Samstagabend gegeneinander an. Sieger der 20. Staffel von DSDS ist Sem Eisinger.

Lorent Berisha sang sich in die Herzen in seiner Fans – auch wenn es nur für den dritten Platz bei DSDS gereicht hat.

Der Sieg der 20. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» geht nicht in die Schweiz. Der Luzerner Lorent Berisha zählt zwar zu den Top 3 , aber den Sieg hat sich Sem Eisinger geholt. Dabei hatte sich Berisha gute Chancen ausgerechnet, wie er vor dem Final im Interview mit 20 Minuten sagte: «Meine Konkurrenz ist stark, aber ich bin guter Dinge, den Sieg nach zehn Jahren wieder in die Schweiz zu holen. Bekanntlich sind ja alle guten Dinge drei und es wäre mir eine Ehre, mich neben Luca Hänni und Beatrice Egli einreihen zu dürfen. Nun hoffe ich, dass ich viele Anrufe aus der Heimat erhalte. Zusätzlich habe ich das Glück, auch auf viele Stimmen aus der albanischen Community zählen zu können, da ich Wurzeln im Kosovo habe.»

Trotz Platz drei in der Castingshow feiern ihn seine Fans auf Social Media, als ob er gewonnen hätte. «Bitte, ich wünsche dir so viel Erfolg. Ehrlich. Du hast so ein krankes Talent», schreibt ein User auf Instagram. «Ich war für dich», sagt eine andere. Er sei der Beste gewesen – und definitiv besser als der Gewinner Sam Eisinger, heisst es weiter. «Du bist für mich der Gewinner – für immer» ist ebenfalls unter einem Post zu lesen wie «Ich verstehe die Welt nicht mehr». Ein User gesteht, geweint zu haben – er weine sonst nie. Berisha sei unscheinbar und habe eine «göttliche Stimme». Manch einer sieht den Luzerner bereits beim Eurovision Song Contest, er solle für die Schweiz antreten – und gewinnen.