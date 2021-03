Eigentlich sollte Poptitan Dieter Bohlen noch zweimal bei den Liveshows von «Deutschland sucht den Superstar» auftreten, doch daraus wird jetzt nichts. In einer Pressemitteilung von RTL heisst es, dass der Poptitan «krankheitsbedingt» abgesagt habe. Vor Kurzem war bekanntgegeben worden, dass Bohlen ab Staffel 19 nicht mehr in der Jury von DSDS und «Das Supertalent» sitzen wird. Die Jury-Legende selbst hat sich bisher nicht dazu geäussert.

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm erklärte zudem im Statement, dass man Bohlen krankheitsbedingte Absage sehr bedauere. «Wir wünschen ihm alles Gute und eine schnelle Genesung. Die neun Final-Teilnehmer müssen jetzt ohne Dieters Begleitung um den Sieg singen. Dafür sind sie bestens vorbereitet. Maite und Mike haben bislang einen sehr guten Job gemacht und werden auch die Live-Shows allein stemmen», so Kai Sturm. Was Bohlen genau hat, verriet RTL nicht. Ob Maite Kelly und Mike Singer in den Liveshows alleine in der Jury sitzen werden, ist ebenfalls unklar.