Ein neues Online-Tool berechnet, wie lange es ungefähr dauern wird, bis eine bestimmte Person in der Schweiz gegen Corona geimpft werden kann.

Ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern will genau diese Frage beantworten.

Viele Personen möchten wissen, wann sie mit der Corona-Impfung an der Reihe sind.

Die Frage, die sich zurzeit ein Grossteil der Bevölkerung stellt, ist: Wie lange dauert es noch, bis ich mit Impfen an der Reihe bin? Die meisten Menschen in der Schweiz müssen sich wohl noch etwas gedulden. Denn noch immer ist das Impftempo nicht auf dem Niveau angelangt, das der Impfplan des BAG eigentlich vorsieht. Doch wie lange dauert es denn noch konkret? Diese Frage versucht eine Wissenschaftlerin nun zu beantworten.

Bogna Szyk ist 27 Jahre alt und Absolventin der Technischen Universität in Wien. Zusammen mit ihren Kollegen Philip Maus und Salam Moubarak hat sie ein Online-Tool entwickelt, mit welchem jede Person ermitteln kann, wann sie in der Schweiz an der Reihe ist, die Corona-Impfung zu erhalten. «Alles hat damit angefangen, dass wir im Dezember einen solchen Rechner für Grossbritannien lanciert haben», erzählt Szyk. «Seither verzeichnen wir 15 Millionen Besucher auf der Website. Das hat uns gezeigt, wie wichtig dieses Thema für alle ist.»