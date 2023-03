Barbara Schöneberger verspottet Michael Wendler

So kündigte die 49-Jährige den neuen Song von Howard Carpendale (77) «Du bist das Letzte» an und spielte auf den Wendler an.

«Ich freue mich so wahnsinnig, dass er heute hier ist, mit seinem aktuellen Song ‹Du bist das Letzte›!» So weit, so gut. Doch ihre Ergänzung hatte es in sich: «Ein Song über den Wendler, nehme ich an. Ich freue mich auf Howard Carpendale.» Während Schöneberger damit klarmacht, was sie vom Florida-Auswanderer hält, hat der Schlagerstar nach seinem Auftritt nicht auf die Bemerkung reagiert. In den sozialen Netzwerken blieb diese jedoch nicht unkommentiert. «Hat sie das gerade über den Wendler wirklich gesagt?», fragte ein User auf Twitter. «So machen Gebühren Sinn» oder «Chapeau», finden andere Nutzer.