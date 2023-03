Bayern-Star Cancelo reagiert geschockt auf Nagelsmann-Entlassung 

Bayern-Star Leon Goretzka hat mit emotionalen Abschiedsworten auf die Freistellung von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern reagiert. «Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit, die jederzeit von Vertrauen, Spass und gegenseitiger Wertschätzung geprägt war. Du bist ein grossartiger Mensch und Trainer, dem wir alle von Herzen nur das Allerbeste wünschen», schrieb der Münchner Mittelfeldspieler am Freitagabend auf Instagram.

Kurz zuvor hatte der deutsche Fussball-Rekordmeister die schon erwartete Trennung von Nagelsmann bekannt gegeben – und zugleich die Verpflichtung von Thomas Tuchel verkündet. «Es liegt nun an uns, deine Arbeit erfolgreich zu Ende zu bringen. Danke für Alles!», schrieb Goretzka weiter. Dazu veröffentlichte der 28-Jährige ein Bild, das ihn und seinen ehemaligen Trainer unmittelbar vor einer Umarmung auf dem Platz zeigt.

Die Entlassung von Trainer Nagelsmann überraschte nicht nur viele Fans, nein, auch Bayern-Spieler waren überrumpelt. João Cancelo beispielsweise. Der Portugiese wurde nach dem EM-Quali-Sieg (4:0) gegen Liechtenstein am Donnerstagabend in der Mixed Zone auf den Rausschmiss angesprochen.

Der 28-Jährige antwortete: «Uff, das habe ich nicht gewusst. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich möchte mich bei Trainer Nagelsmann bedanken, denn er war es, der mich bei Bayern haben wollte, ebenso wie die Clubführung. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Wenn ich ankomme, werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen.» Auch Joshua Kimmich äusserte sich zum Fall Nagelsmann: «Ich kann nur sagen, dass Julian Nagelsmann ein überragender Trainer ist. Ich würde sagen, dass er locker in den Top 3 meiner besten Trainer ist.»