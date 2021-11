Singles' Day – Du bist single? Erzähl uns davon

Am 11. November ist Singles’ Day – der chinesische Feiertag der Alleinstehenden. Bist auch du solo? Willst du es so und findest es toll? Oder möchtest du vielleicht schon lange eine Beziehung und hast deinen Herzensmenschen schlicht (noch) nicht getroffen? So oder so: Wir möchten von dir hören, warum du keine*n Partner*in hast und wie es dir damit geht. Melde dich bei uns im Formular.