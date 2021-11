Single's Day – Finde deine grosse Liebe

Wegen der Schnäppchenflut, mit der Online-Shops am 11. November jeweils ihren Kund*innen aufwarten, wurde der aus China stammende Tag der Alleinstehenden in den letzten Jahren auch hierzulande immer beliebter. Deshalb: Auch bei uns gibt es dieses Jahr anlässlich des Singles’ Days etwas zu erhaschen: Einen netten Flirt, eine erfüllende Beziehung – oder gar die Liebe fürs Leben?! In unserer Supersingle-Galerie werden wir am 11. November Leser*innen vorstellen, die sich mehr Nähe und Zweisamkeit wünschen. Bist du bis 30 Jahre alt und hast Lust, dich als Supersingle nominieren zu lassen? Dann melde dich bei uns im Formular.