Parfüm richtig aufbewahren: So schützt du es im Sommer

Wohin mit edlen Parfümflakons, damit du möglichst lange Freude an ihnen hast? Eine gute Frage – gerade jetzt, wo es in der Wohnung schnell mal beinahe so heiss wird wie vor der Haustüre. Denn hohe Temperaturen und Beauty-Produkte sind nicht die besten Freunde. Aromen von Parfüms können verloren gehen, im schlimmsten Fall schlagen die Düfte sogar um. Wir liefern Tipps zur richtigen Aufbewahrung in den Sommermonaten.