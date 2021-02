Die beiden haben letztes Jahr geheiratet und die News erst am 4. Februar via Instagram-Post geteilt.

In der neuesten Folge ihres Podcasts diskutieren Hazel Brugger (27) und Thomas Spitzer (32) unter anderem die Themen Loyalität in einer Beziehung und Sex.

Im Gespräch wird klar: Bislang nahm es Spitzer mit der Treue nicht so genau

In der neusten Folge sprechen sie über Sex und Treue.

In der neuen Folge von «Nur verheiratet mit Hazel & Thomas» reden Comedienne Hazel Brugger (27) und ihr Ehemann Thomas Spitzer (32) über weitere grossen Themen der Ehe. Diesmal: Sex und Treue. Dabei gibt Spitzer zu: «Ich glaube, du bist wahrscheinlich fast die einzige Frau, die ich nicht betrogen habe.» Der Kameramann sei «kein Kind von Traurigkeit» gewesen und habe gerne auch mal Party gemacht, wie er selbst erklärt.

So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.

Hazel fühle sich schwanger weiblicher

Neben dem Seitensprung-Geständnis geht es in dieser Podcast-Folge auch um Sex während der Schwangerschaft und um den Druck, der sich nach langen Sex-Pausen in Beziehungen aufbaut. «Seit ich schwanger bin, fühle ich mich viel weiblicher», so Hazel. Und Thomas versichert ihr, dass er ihre Weiblichkeit schon viel früher erkannt habe.