«Woke» Themen sorgen für Streit in der Familie

1 / 5 Zwischen den Generationen kommt es immer häufiger zu Streit über Themen wie Sexismus, Rassismus, Umweltzerstörung und die Anliegen von Minderheiten wie der LGBTIQ-Community. (Symbolbild) Getty Images/Maskot In den USA suchen verzweifelte Eltern externe Hilfe, weil sie befürchten, den Kontakt zu ihren Kindern zu verlieren. Im Bild: Pride in Zürich im Juni 2022.

Tamedia Eine Mutter berichtet vom Familienstreit in den letzten Sommerferien. Da war gerade bekannt geworden, dass die Berner Brasserie Lorraine eine Band wegen Rastafrisuren hinausgeworfen hatte. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Streit in der Familie entzündet sich auch an Themen wie Sexismus, Rassismus, Umweltzerstörung und den Anliegen von Minderheiten wie der LGBTIQ-Community.

In den USA suchen verzweifelte Eltern externe Hilfe, weil sie fürchten, den Kontakt zu ihren Kindern zu verlieren.

In der Schweiz berichten Betroffene von belastenden Diskussionen.

Seitens der Eltern brauche es eine gewisse Feinfühligkeit, sagt ein Familienberater.

Der Streit entzündet sich an vielem. Pride-Becher oder normaler Becher im Starbucks? Ein Kleidungsstück, das die indigene Kultur kopiert, ohne die Problematik der kolonialen Vergangenheit zu thematisieren? Differenzen zwischen Kindern und Jugendlichen, die wachsam sind in Bezug auf Diskriminierung, und ihren vergleichsweise konservativen Eltern.

In den USA sind manche Eltern so verzweifelt, dass sie externe Hilfe holen, um den Kontakt zu ihren Kindern nicht zu verlieren. Und in der Schweiz? Auf die Nachfrage bei Familienberatungsbüros und einen Aufruf an die Leserschaft melden sich Betroffene und Fachleute.

Einer berichtet von einer zerrütteten Familiensituation. «Mein Bruder ist trans», schreibt ein Leser, der anonym bleiben will. «In meiner Familie gibt es einige, die ihn deswegen immer wieder provozieren.» Das habe wiederholt zu Streit geführt, Familientreffen seien völlig ruiniert und hinterliessen Bitterkeit und Verletzungen. Andere Familienmitglieder sähen sich selbst als Opfer, schreibt der Leser, da sie nicht mehr sagen dürften, was sie dachten.

«Du Boomer begreifst überhaupt nichts»

Andere erzählen aus der Elternperspektive. So berichtet Alice (55) von schwierigen Weihnachten. Es fing beim Geschenkeauspacken an. Die Tochter hatte sich einen Bohrer gewünscht, doch dann war es die falsche Marke, aus ihrer Sicht problematisch. «Daran klebt Kinderblut», sagte die Tochter. Später stritten sich Eltern und Kinder über Klimaaktivisten, die sich am Boden festkleben. «Da wurde es richtig wüst», sagt Alice. Inklusive Geschrei und Beleidigungen. Am nächsten Tag gings ins Museum, doch die Tochter weigerte sich hineinzugehen. Wegen vermuteter Raubkunst und ungeklärter NS-Vergangenheit des Trägervereins.

Mit Susanne meldet sich eine weitere Mutter. Ihr 19-jähriges Kind Jamie hat sich vor einigen Jahren als nonbinär geoutet und einen neuen Namen gewählt. Zudem hatte Jamie schon immer ein Sensorium für mögliche Diskriminierung. Doch letzten Sommer in den Ferien eskalierte die Situation. Hintergrund war der Vorfall in der Berner Brasserie Lorraine, die eine Band wegen Rastafrisuren hinausgeschmissen hatte, und der Wunsch von Susanne, eines Tages Rastas zu tragen. In gewissen Momenten sei die gute Beziehung zwischen Jamie und dem Vater auf der Kippe gestanden, erzählt Susanne. Da gab es Vorwürfe wie «Du Boomer begreifst überhaupt nichts, hörst nicht einmal zu.»

Kennst du solche Streit-Situationen in der Familie? Ja, das gibt es bei uns regelmässig. Nein, zum Glück kenne ich das nicht. Es ist schon vorgekommen. Aber so dominierend sind diese Differenzen nicht. Ich weiss gar nicht, wovon hier die Rede ist.

Der Umgang mit Rassismus, Sexismus, Umweltzerstörung und Anliegen von Minderheiten wie der LGBTIQ-Community kann Familien belasten. Diese Erfahrung machen auch Lara Leuthold und Nick Schöni, die in Bern das Familienberatungsunternehmen «Zweitblick» führen. Der Umgang mit queeren Themen könne ein zusätzlicher Faktor in der Identitätsfindung der Kinder sein und Konfliktpotenzial bergen, sagt Schöni. Das kann gemäss ihrer Erfahrung auch dazu führen, dass sich Kinder und Jugendliche etwa in der Pubertät von ihren Eltern oder auch von binären Geschlechterdefinitionen abgrenzen.

«Kinder und Jugendliche ziehen sich bei solchen Meinungsverschiedenheiten eher zurück, oder aber man redet darüber und jeder kann seinen Standpunkt darstellen.» Seitens der Eltern brauche es eine gewisse Feinfühligkeit, die Anliegen und Standpunkte nicht einfach als übertrieben abzutun, sagt Schöni.

Manche meiden die Familie lieber ganz

«Seit Jahrzehnten machen wir Erfahrungen mit zerbrochenen Familien, weil sie ihr Kind nicht so akzeptieren, wie es ist», sagt Roman Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross, des nationalen Dachverbands für schwule und bisexuelle Männer. «Familientreffen sind für viele queere Menschen eine grosse Belastung», sagt Alessandra Widmer, Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz. Rund jede dritte lesbische, schwule oder bisexuelle Person habe sich aus Angst vor einer Ablehnung nicht in der Familie geoutet. Doch auch Geoutete leiden: «Viele müssen sich in unzähligen Diskussionen erklären und sich unangebrachte Kommentare gefallen lassen. Da entscheiden sich einige dafür, die Familie lieber ganz zu meiden.»



Generationen Unterschiedliche Betroffenheit «Ein wichtiger Grund, warum es innerhalb von Familien immer wieder zu Streit kommen kann, sind grundlegendere Generationenunterschiede», sagt Felix Rüdiger, Forscher und Leiter für Inhalte und Forschung des St. Gallen Symposiums, einer globalen Plattform für Generationendialog. «Jede Generation wächst in einem anderen gesellschaftlichen und politischen Klima auf. Sie entwickeln somit andere Grundeinstellungen.» Diese Einstellungen können tief verankert sein und es mangelt an Dialog: «Es fehlt das Verständnis und Empathie für die andere Position», sagt Rüdiger. Hinzu komme, dass die Generationen aktuelle Themen anders gewichteten, weil sie unterschiedlich davon betroffen seien. «Wie unsere Forschung zeigt, ist für Junge beispielsweise die Klimakrise das zentrale Problem, weil sie ihre Zukunft direkt bedroht sehen. Von der älteren Generation fordern sie hier mehr Engagement, weshalb es zu Meinungsverschiedenheiten und Streit kommen kann.»



Wirst du oder wird jemand, den du kennst, aufgrund der Geschlechtsidentität diskriminiert? Hier findest du Hilfe: Gleichstellungsbüros nach Region Plattform Lohngleichheit Gleichstellungsgesetz.ch, Datenbank der Fälle aus Deutschschweizer Kantonen Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

Hast du Probleme mit deinen Eltern oder Kindern? Hier findest du Hilfe: Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Elternberatung, Tel. 058 261 61 61

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland InterAction, Beratung und Information für intergeschlechtliche Menschen, Tel. 079 104 81 69 Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147