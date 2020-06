Wird sie auch ein Internetstar?

Du dachtest, Grumpy Cat sei hässig? Dann kennst du sie noch nicht!

Grumpy Cat hatte in den sozialen Medien Kultstatus, ehe sie 2019 verstarb. Jetzt aber hat das Tier eine Nachfolgerin: Kitzia kommt aus Florida – und schaut noch mürrischer aus der Wäsche.

Kitzia schaut mindestens so mürrisch in die Welt wie Grumpy Cat.

Die Trauer in der Internetgemeinde war gross, als Grumpy Cat im vergangenen Mai in den Katzenhimmel aufstieg: Egal, ob als Meme in den sozialen Medien oder als Bild auf Frühstückstassen: Die ewig schlechtgelaunte Katze war ein Internetphänomen.