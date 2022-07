Familienvater tot aufgefunden : «Du durftest dort gehen, wo du am liebsten warst»

«Wir sind unsagbar traurig, aber du durftest dort gehen, wo du am liebsten warst. Wir haben dich lieb und werden dich vermissen. Du wirst immer bei uns im Herzen bleiben.»: Mit diesen Worten in der Todesanzeige nehmen Familie und Freunde Abschied von Markus J.*

«Dankbar, abschliessen zu können»

Nach Monaten der Ungewissheit bringe die Nachricht über Markus’ Tod vor allem eines: Erleichterung. «Wir sind extrem dankbar, dass wir nun damit abschliessen können», sagt S. Zwar habe nach so langer Zeit kaum mehr jemand geglaubt, dass der Vermisste noch am Leben sei. «Auch ich habe schon vorher versucht, Abschied von Markus zu nehmen. Aber da bleiben halt diese Fragen im Hinterkopf: Was ist ihm zugestossen? Hat er leiden müssen? Ist er nicht vielleicht doch noch am Leben?» Nun, da man J. gefunden habe, könnten Familie und Freunde den Trauerprozess zu einem Ende bringen.