Im Kot überdauert - Du errätst nie, wie alt dieses Hühnerei ist

Südlich der israelischen Stadt Tel Aviv – in Javne – wurde etwas echt Altes ausgegraben. In einer Jauchegrube fanden israelische Forscherinnen und Forscher ein in Kot konserviertes, 1000 Jahre altes Hühnerei. Das berichtet die israelische Antikenbehörde.

Wie konnte es all die Jahre überdauern?

Das Ei stammt von einem Huhn und war vor einem Jahrtausend perfekt konserviert worden, indem es in weichen, menschlichen Kot in die Senkgrube gebettet wurde. Der weiche Menschen-Kot bildete ein Schutzschild um das Ei. Dieser einzigartigen Konservierung sei es zu verdanken, dass es bis heute unversehrt blieb. Selbst Archäologin Alla Nagorsky zeigt sich in Anbetracht dessen positiv überrascht. Schliesslich würden Eier «heute selbst in Supermarktkartons nicht lange überleben», zitiert Timesofisrael.com aus der Mitteilung der Behörde.