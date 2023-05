Auffahrt und Pfingsten: Das ist der grosse Strassen-Guide

1 / 4 Schweizerinnen und Schweizer nutzen die Brückentage, um kurz zu verreisen. gotthard-strassentunnel.ch An Auffahrt 2022 stauten sich die Autos vor dem Nordportal laut TCS am Mittwochabend und am Donnerstagnachmittag je bis zu zehn Kilometer. (Archivbild) BRK News Am Auffahrtswochenende 2023 muss im Kanton Wallis aufgrund des Rad-Etappenrennens Giro d’Italia mit Einschränkungen gerechnet werden. AFP

Darum gehts In den kommenden zwei Wochen stehen gleich zwei verlängerte Wochenenden an.

Wer auf Schweizer Strassen fährt, muss deshalb mehr Zeit einrechnen.

20 Minuten bietet einen Überblick.

Schweizerinnen und Schweizer nutzen die Brückentage jeweils, um dem Alltagsstress etwas zu entfliehen. Im Hinblick auf die kommenden Feiertage muss deshalb wieder mit regem Verkehrsaufkommen auf den Schweizer Strassen gerechnet werden.

Auffahrt (Donnerstag, 18. Mai 2023 – Sonntag, 21. Mai 2023)

An Auffahrt 2022 stauten sich die Autos vor dem Nordportal laut TCS am Mittwochabend und am Donnerstagnachmittag je bis zu zehn Kilometer. Bei der Rückreise erreichte die Staumarke am Auffahrtswochenende vor dem Südportal den Höhepunkt von 15 Kilometern zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr, bei einer Wartezeit von etwa drei Stunden.

Am Auffahrtswochenende 2023 muss im Kanton Wallis aufgrund des Giro d’Italia mit Einschränkungen gerechnet werden. Am Freitag, 19. Mai, fährt der Tross von Süden kommend über den Grossen St. Bernhard ins Wallis, am 20. Mai verlässt der Tross die Region über den Simplonpass nach Italien. Es ist jeweils von etwa 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr mit Sperrungen und Einschränkungen zu rechnen.

Die Öffnung des Gotthardpasses erfolgt voraussichtlich am 17. Mai 2023. Ausser am Auffahrtswochenende sind der Tunnel durch den Grossen St. Bernhard sowie der Simplonpass und der Autoverlad durch Lötschberg und Simplon Alternativen zum Gotthardtunnel.

Pfingsten (Freitag, 26. Mai 2023 – Dienstag, 30. Mai 2023)

An Pfingsten 2022 brauchte es laut dem TCS Richtung Tessin am Samstagvormittag am meisten Geduld, die Autos stauten sich bis zu 14 Kilometer bei einer Wartezeit von rund zweieinhalb Stunden. Die grösste Rückreisewelle war am Pfingstmontagnachmittag und am Dienstagnachmittag mit je sechs Kilometern unterwegs.

Auf diesen Autobahnen gibt es am meisten Überlastung

A1: Aarau-Ost–Birrfeld, in der Region Bern, Genf (Grenzübergang Bardonnex), Härkingen–Wangen a. A.

A2: Basel, Chiasso (Grenzübergang nach Italien), Diegten–Härkingen, Erstfeld–Biasca (Gotthard-Strassentunnel, Region Luzern (ab Stans-Nord/Rückreise)), Lugano–Mendrisio

A3: Basel, Walenstadt–Reichenburg

A6: Bern–Thun, in der Region Bern

A8: Brienz–Interlaken–Spiez

A9: Vevey–Martigny

A12: Châtel-St-Denis–Verzweigung La Veyre/Vevey

A13: Andeer–Mesocco, Bellinzona-Nord–Reichenau, Sarganserland–Thusis-Süd

A15: Uster-Nord–Uster-Ost; zwischen Hinwil und Verzweigung Reichenburg auf mehreren Abschnitten

Auf diesen Hauptstrassen gibt es am meisten Überlastung

Gampel–Goppenstein (Rückreise)

H340 Hinwil–Aathal

H338 Hirzel–Sihbrugg

Raron–Brig

Spiez–Kandersteg (Hinreise)

sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern und weitere Grenzübergänge

Autoverladestationen

Bei der Hinreise kann es jeweils an der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga von acht Uhr bis 16 Uhr zu Wartezeiten kommen.

Bei der Rückreise sind Wartezeiten jeweils von elf Uhr bis 18 Uhr möglich. Dies betrifft die Furka in Oberwald, den Lötschberg in Goppenstein und den Vereina in Lavin-Sagliains.

Was gibt es sonst zu beachten?

Ausweichverkehr stellt eine grosse Beeinträchtigung für die lokale Bevölkerung dar, führt zur Überlastung des nachgelagerten Strassennetzes bis hin zum Verkehrskollaps und erhöht das Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmenden markant. Das Astra empfiehlt, dass Reisende die Autobahn nicht verlassen.

Die Behörden stehen während der Reisezeit in engem Kontakt. Das Astra weist darauf hin, dass Ortsdurchfahrten im Kanton Graubünden wie bereits im letzten Jahr nicht oder nur eingeschränkt befahrbar sein werden. Ein Hinweis erfolgt auf der Nationalstrasse. Im Kanton Uri werden bei hohem Verkehrsaufkommen die A2-Einfahrten Wassen und Göschenen für jeglichen Verkehr gesperrt – sofern der Gotthardpass noch geschlossen ist.

Fährst du über die Feiertage in den Süden? Ja, ich fahre diese Woche runter. Ja, aber erst an Pfingsten. Ja, aber ich reise mit dem Zug. Ich fahre weg, aber nicht in den Süden. Nein, ich bleibe zu Hause. Ich wohne im Süden. Ich bin noch unsicher.