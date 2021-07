Petkovic-Abschied - So reagieren Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez

Emotionaler Abschied von Petkovic : «Du hast aus einem Nationalteam eine Gruppe von Brüdern gemacht»

Nach sieben Jahren und nach einer historischen Europameisterschaft verlässt Vladimir Petkovic die Schweizer Nati. Das sagen Spieler und die 20-Minuten-Community zum Abgang.

Der Nati-Captain bedankte sich beim «Mister» für die sieben Jahre in der Nati.

Nati-Captain Granit Xhaka: «Was für eine Reise!»

Granit Xhaka wurde unter Petkovic zum Captain der Schweizer Nati. Auf Instagram schreibt er am Mittwochmorgen: «Mister, ich möchte dir einfach für alles danken. Wir haben gemeinsam Geschichte geschrieben!» Es sei eine unglaubliche Reise gewesen. «Ich danke dir für all die harte Arbeit, für deine Unterstützung und für die Art und Weise, wie du eine Nationalmannschaft zu einer Gruppe von Brüdern gemacht hast.» Auffällig: Applaus-Emojis gibts dazu von José Mourinho, dem Star-Trainer der AS Roma. Dieser Club, wo Nati-Captain Xhaka gerne hingehen würde von Arsenal aus.