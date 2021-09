So war die erste SNTM-Folge - «Du hast gewirkt, als wärst du auf der Flucht»

In der ersten Folge von «Switzerland’s Next Topmodel» 2021 geht es knallhart zur Sache. Es wird trainiert, gekämpft und geweint – und natürlich müssen einige bereits die Koffer packen.

Darum gehts Die erste Folge der neuen SNTM-Staffel lief am Mittwoch zur Primetime auf Prosieben Schweiz.

Neu: Die Models wurden in zwei Teams (rot und blau) aufgeteilt.

Teamleitende sind die Juroren Papis Loveday (44) und Larissa Marolt (29).

Während der ersten Challenges kristallisierten sich bereits erste Favoritinnen und Favoriten heraus.

Am Mittwoch hat die dritte Staffel von «Switzerland’s Next Topmodel» auf Prosieben gestartet. Unter der strahlenden Sonne Griechenlands begrüsst TV-Host Manuela Frey ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf der Ferieninsel Naxos. Carlos (22) aus Horgen findets hier «amazing», auch wenn er vorher schon mal in Griechenland gewesen sei. Und von Topmodel Manuela sind die Teilnehmenden sowieso ganz hin und weg: «Sie ist einfach wow», meint die 26-jährige Venance ganz begeistert in die Kamera.

Den Models bleibt aber nicht viel Zeit zum Staunen, denn es kommt bereits zur ersten Challenge. Die Jury-Mitglieder Papis Loveday (44) und Larissa Marolt (29) teilen die Kandidierenden in zwei Gruppen auf. Anhand eines Walks im Lieblingsoutfit des jeweiligen Models wird entschieden, wer in Papis’ Team Rot und wer in Larissas Team Blau landet.

Das war top

Nadia aus Ebikon mags «glamorous» und wollte deswegen ins Team Papis. Mit Glitzerhose und rotem Lippenstift powerte sie sich durch die erste Challenge und direkt ins Herz des 44-Jährigen: «Du bist ein Freak – und ich liebe das», schwärmt er von der 26-Jährigen. Doch Nadia ist nicht die einzige starke Kandidatin im Team Rot: Aleksandra (19) aus Zürich gilt jetzt schon als Favoritin der Staffel und durfte die Fashionshow vor der Eliminierung als «Closing Face» in einem Haute-Couture-Kleid von Designer Nikos Aliazis schliessen.

1 / 3 Kandidatin Nadia darf sich freuen: Sie ist eine Runde weiter. Screenshot/Prosieben Schweiz/Switzerlands Next Topmodel Die ehemalige Miss Zentralschweiz ergatterte sich mit ihrer offenen und verrückten Art einen Platz im Team Rot von Papis Loveday. Screenshot/Prosieben Schweiz/Switzerlands Next Topmodel Besonders witzig: Nach ihrer Einteilung springt die 26-Jährige wie ein junges Reh davon. Screenshot/Prosieben Schweiz/Switzerlands Next Topmodel

Das ging schief

Trotz ihres Selbstbewusstseins passierte der 19-jährigen Alex während der Fashionshow ein Patzer: Das klassische Malheur des im Kleid verfangenen Stilettos hätte sich leicht beheben lassen, brachte die Zürcherin aber total aus dem Konzept. «Du hast auf dem Laufsteg total verloren ausgesehen», stellt Papis fest.

Ähnlich erging es Sophia (18) aus Bottenwil, die neben einem High-Heel-Fauxpas auf dem Laufsteg auch noch ihre Bodymasse vergass. Wer hätte es gedacht, aber für Topmodel Manuela Frey ist das anscheinend ein KO-Kriterium: «Man muss die Masse seines Körpers kennen, das fragen die Designer ständig», stellt die 24-Jährige klar, bevor sie die Milchtechnologin nach Hause schickt.

Die sind raus

Schon während sich die Models in Team Rot und Blau aufteilten, begann die Jury damit, Leute nach Hause zu schicken. So schaffte es die schüchterne Kristina (20) trotz Modelerfahrung in keine der beiden Gruppen. Die 22-jährige Tänzerin Rhea wusste zwar, wie man sich bewegt, doch das allein konnte Papis und Larissa nicht überzeugen: «Sie ist süss – aber süss sein allein reicht heutzutage einfach nicht aus», sind sich die beiden einig.

Und auch Leonardo, der die Jury zu Beginn als Drag Queen überzeugte, konnte Chefin Manuela am Ende nicht für sich gewinnen. «Du hast gewirkt, als wärst du auf der Flucht gewesen», findet Manuela Frey. «Ich habe halt nicht viel Übung im Male-Walk», begründet der 25-Jährige seine Leistung. Doch Juror Papis lässt das nicht gelten: «Du bist lustlos gelaufen, ohne Bock», tadelt er. Sophia, die sich nicht an ihre Masse erinnern konnte, musste ebenfalls gehen.

Bei seinem Kollegen André (24) kullern dafür völlig grundlos die Tränen: Er kommt eine Runde weiter, heult nach der Entscheidung aber Rotz und Wasser. Vielleicht vor Erleichterung?

1 / 2 André kann seine Tränen nicht zurückhalten. Screenshot/Prosieben Schweiz/Switzerlands Next Topmodel Model-Kollege Leonardo, der gehen muss, scheint die Situation gelassener zu nehmen. Screenshot/Prosieben Schweiz/Switzerlands Next Topmodel

