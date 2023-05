Am Donnerstag beginnt das 33. Gurtenfestival – und lockt mit guten Bands viele freudige Openairgänger auf den Berner Hausberg. Viele lassen sich von der ausgelassenen Stimmung anstecken und flirten, was das Zeug hält. Damit können sie allerdings nicht immer punkten, wie Bierausschenkerin Mikaela (29) sagt: «Je betrunkener die Männer sind, desto penetranter und affiger sind sie.»

Auch Chantal machte am Gurtenfestival bereits Erfahrung mit Typen, die nicht lockerlassen wollen. «Als ich an der Bar arbeitete, kam einer immer wieder zu mir und sagte mir, wie lustig ich sei», so die 27-Jährige. Sprüche wie «Hast Du eine Versicherung? Du hast eine Beule in meine Hose gemacht» seien zwar witzig, würden bei ihr aber nicht zum Erfolg führen.